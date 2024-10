La phase finale de la Coupe d'Algérie de pétanque jeu court triplette cadets, seniors masculin et féminin aura lieu, vendredi et samedi prochains au complexe des sports et loisirs de Chettia dans la wilaya de Chlef, a-t-on appris, mardi, auprès des organisateurs.

Cette manifestation sportive de deux jours, organisée par la Fédération algérienne de sports de boules, en collaboration avec la ligue de wilaya de Chlef de sport de boules, verra la de 144 triplettes cadets et seniors masculin et féminin vainqueurs de différentes phases de wilayas du pays, en plus des triplettes lauréats du trophée de la saison passée.

Les boulistes seront répartis en poules de quatre, sachant que les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour disputer les éliminatoires directs. Les demi-finales et finale auront lieu samedi.