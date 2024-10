La quatrième édition du Championnat national de triathlon (garçons et filles), en hommage à Ghozali Mohamed, aura lieu, samedi prochain au niveau du lac Sidi M'hamed Benali à Sidi Bel Abbes, a-t-on appris, mardi, auprès des organisateurs.

Cette compétition d'une journée, organisée par le club Sportif amateur El Amjad de Sidi Bel Abbes, en collaboration avec la direction de la Jeunesse et des Sports de la wilaya et la Fédération algérienne de triathlon, verra la participation de plus de 350 triathlètes de tous niveaux et âges de plusieurs wilayas du pays.

Cette course de triathlon est constituée de trois épreuves d'endurance enchainées, à savoir la natation sur une distance de 750 m, le vélo (20 km) et la course à pied de 5 km pour les élites, masters et juniors.

La course de la catégorie jeunes, en minimes et cadets, comprend les épreuves de natation 450 m, 9 km de vélo et 2.500 m de course à pied, tandis que la course des benjamins concerne 300 m de natation, 6 km de vélo et 1.700 m de course à pied.

Pour cette édition, toutes les précautions ont été prises pour assurer aux triathlètes inscrits une participation sereine à l'événement, dans le respect des règlements en vigueur, a-t-on indiqué.