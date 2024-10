Plusieurs opérations ont été inscrites en 2024 au bénéfice du site archéologique et du musée de Timgad (Batna), a indiqué, lundi, le responsable du musée et du site de Timgad, Chafik Boughrara, également chargé des sites de Zana, d’Imedghassen et de Tobna.

"Ces opérations inscrites par le ministère de la Culture et des arts portent sur la valorisation du site et du musée, ainsi que leur sécurisation contre tous les risques, en plus de la restauration du musée qui renferme des mosaïques rares et uniques", a ajouté M. Boughrara dans une déclaration à l'APS.

L'étude de ces opérations, déjà engagée, est actuellement en cours par des bureaux d'études spécialisés dans le domaine, a-t-il ajouté, notant qu'il est prévu d'entamer les travaux "au début de l'année 2025".

Le responsable de ces sites archéologiques, gérés par l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés a mis l'accent sur l'importance des opérations inscrites pour le site et le musée qui renferment des vestiges et des pièces archéologiques remontant à l'époque romaine.

La même source a également souligné que les travaux seront menés "avec le plus grand soin pour préserver les caractéristiques du musée et du site de l’antique Thamugadi en tenant compte de leur valeur historique et archéologique".

Construite par les Romains en l'an 100, la cité archéologique de Timgad, située à 36 km à l'est de Batna, a conservé ses vestiges, tels que le théâtre antique et le musée où sont conservées plus de 86 mosaïques de différentes dimensions.

Le site archéologique de Timgad, d'une superficie totale de 83 hectares, classé au patrimoine mondial par l’UNESCO depuis 1982, attire d'année en année un nombre croissant de touristes de l'intérieur et de l'extérieur du pays.