La cérémonie de clôture de la 9e édition de la semaine culturelle sud-coréenne "Semaine de la Corée" (8-21 octobre), s'est tenue, lundi au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria à Alger, lors de laquelle des prix ont été remis aux lauréats du Festival de la "K-pop" et du concours de la langue coréenne.

A cette occasion, l'ambassadeur de la République de Corée en Algérie, M. You Ki-Jun, a exprimé sa "profonde gratitude" au ministère de la Culture et des Arts ainsi qu'au Palais de la Culture pour leur rôle dans l'organisation de ce Festival, qui est, a-t-il dit, "un événement marquant".

Par ailleurs, il a salué le "développement remarquable" des liens culturels entre son pays et l'Algérie, soulignant que "de tels Festivals sont une précieuse opportunité pour partager nos cultures et approfondir ainsi notre compréhension et respect mutuels".

La cérémonie de clôture a été ponctuée par les performances des dix finalistes de la catégorie "Chant en coréen" et de la catégorie "Danse et chorégraphie", qui ont présenté leurs spectacles sur scène devant le jury, puis il a été procédé à l'annonce des gagnants des deux catégories et du lauréat du prix du public.

Par ailleurs, et sous le thème "Le rôle de la jeunesse algérienne dans l'avenir des relations bilatérales", la finale du concours de la langue coréenne a également eu lieu lundi matin au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria, suivie de l'annonce des trois premiers lauréats de ce concours.

S'agissant du programme cinématographique, et dans le cadre des activités du groupe de coopération "MIKTA", qui comprend la Corée du Sud, la Turquie, le Mexique, l'Indonésie et l'Australie, le long métrage "Little Forest" (2018) de la réalisatrice sud-coréenne Yim Soon-Rye a été projeté le 12 octobre à la salle Ibn Zeydoun.

La "Semaine de la Corée", organisée par l'ambassade de la République de Corée en Algérie depuis 2016, tend à renforcer les relations bilatérales entre la République de Corée et l'Algérie dans le domaine culturel, à promouvoir l'entente mutuelle, à créer des opportunités de coopération et d'échange, notamment entre les jeunes et à faire connaître la culture sud-coréenne dans toute sa diversité.