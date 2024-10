Le film "Fouroulou" du réalisateur Ali Berkennou, adapté du roman Le Fils du pauvre de l’écrivain Mouloud Feraoun, sera projeté samedi prochain à Tizi-Ouzou, en ouverture de la 18e édition du festival Culturel national annuel du film amazigh (FCNAFA), a annoncé la direction locale de la culture et des arts.

Ce long métrage retrace le parcours de Fouroulou Menrad, le personnage principal du premier roman de Mouloud Feraoun (1913-1962), Le Fils du pauvre, publié en 1950. L’ouvrage, où l’auteur a introduit des éléments autobiographiques de son enfance au village Tizi Hibel, retrace la vie de Fouroulou, l’enfant berger né dans une famille pauvre, dans un petit village de Kabylie, et qui deviendra instituteur.

Le réalisateur Ali Berkennou a ainsi mis à l’écran l’itinéraire et la détermination d’un enfant issu d’une famille pauvre à changer son destin grâce à l’instruction. Un parcours difficile qui retrace non seulement la vie de Fouroulou, mais aussi la précarité dans laquelle vivaient les populations sous la colonisation française.

Le film sera projeté samedi prochain à 17H30 à la salle de cinéma Djurdjura, selon la direction de la Culture.

Né le 8 mars 1913 à Tizi Hibel (commune d’Ath Mahmoud), Mouloud Feraoun fréquenta l’école à l’âge de sept ans, puis il poursuivit ses études au collège de Tizi-Ouzou et à l’école normale de Bouzareah. Après ses études, il commence sa carrière d'enseignant et sera nommé instituteur dans son village natal en 1935. Il a occupé le poste de directeur d’école, puis il a été inspecteur.

Il a été lâchement assassiné le 15 mars 1962, avec cinq de ses compagnons, Ali Hamoutene, Salah Ould Aoudia, Etienne Basset, Robert Aymar et Max Marchands, par l’Organisation armée secrète (O.A.S), un groupuscule français d'ultras opposés à l'indépendance de l'Algérie.

Pour rappel, le FCNAFA se tiendra du 26 au 30 octobre courant sous le slogan "Le film au cœur de la Révolution" avec au menu la projection des films en compétition pour le prix l’Olivier d’or, des conférences-débats, des master class et des ateliers de formation sur les métiers du cinéma.

Le programme détaillé de ce rendez-vous culturel qui revient après une interruption de plus de quatre ans, sera communiqué demain mercredi lors d’une conférence de presse qui sera animée conjointement par le commissaire du festival Amar Tribeche et la directrice de la culture et des arts Nabila Goumeziane.