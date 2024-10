Le bilan s'est alourdi à 13 martyrs, dont un enfant, et 57 blessés, à la suite du raid lancé lundi soir par les forces sionistes aux abords de l'hôpital Rafik Hariri, dans la banlieue sud de Beyrouth, a annoncé mardi le ministère libanais de la Santé.

Le ministère a indiqué dans un communiqué, que "le raid de l'ennemi (sioniste) dans la zone d'Al-Jnah, à proximité de l'hôpital Hariri, a entraîné la mort de 13 personnes, dont un enfant, tandis que le nombre de blessés s'élève à 57".

Il a expliqué que parmi les blessés "17 cas ont nécessité une hospitalisation pour traitement, et 7 d'entre eux sont dans un état critique".

Le raid a également causé d'importants dégâts à l'hôpital Hariri, selon le communiqué.

Lundi soir, des avions militaires sionistes ont lancé un raid sur les environs de l'hôpital sans avertissement préalable, faisant dans un premier temps 4 martyrs, dont un enfant, et 24 blessés.

L'agression contre le Liban depuis octobre 2023 a fait au total 2.483 martyrs et 11.628 blessés, dont un grand nombre de femmes et d'enfants, outre plus de 1.340.000 personnes déplacées. La plupart des victimes et déplacés ont été recensés après le 23 septembre dernier, selon les dernières données officielles libanaises.