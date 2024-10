Des dizaines de personnalités du monde culturel espagnol ont appelé mardi le gouvernement de leur pays à mettre un terme au commerce d'armes et d'équipements militaires avec l'entité sioniste, engagée dans une guerre génocidaire dans la bande de Ghaza.

Dans une lettre adressée mardi au Premier ministre, Pedro Sanchez, des dizaines de personnalités culturelles telles que le cinéaste Pedro Almodovar, l'écrivain Alana S. Portero, l'actrice Victoria Luengo, le présentateur Andreu Buenafuente et l'artiste Rozalén, demandent de "prendre des mesures urgentes pour imposer un embargo sur les armes (contre l'entité sioniste)".

Les signataires, toutes disciplines artistiques confondues, ont exprimé leur "profonde préoccupation par la grave situation d'oppression et de violence subie par le peuple palestinien sous le génocide et le régime d'apartheid et d'occupation (sioniste)".

Ils ont déclaré, dans leur lettre, que "l'Espagne restera un partenaire dans ce massacre (à Ghaza) aussi longtemps qu'elle maintiendra des relations militaires avec (l'entité sioniste)".

Les signataires de la lettre ont ajouté : "Nous assistons avec horreur aux massacres commis (par l'armée sioniste) chaque jour depuis des mois", soulignant que l'arrêt du commerce des armes avec l'entité sioniste n'est pas seulement une "obligation morale", mais aussi un "engagement envers le droit international".

Ils affirment attendre "une réponse rapide et ferme" et "une position courageuse et cohérente" du chef du Gouvernement espagnol. "L'histoire nous jugera sur nos actions dans des moments critiques comme celui-ci. Nous ne pouvons pas continuer à permettre (à l'entité sioniste) de tuer davantage de Palestiniens. Mettons fin à cette horreur", ont-ils dit.

De son côté, le parti d'extrême gauche espagnol "Podemos" avait exhorté le gouvernement de son pays à rompre ses relations avec l'entité sioniste qui poursuit son agression génocidaire contre la bande de Ghaza depuis plus d'un an, selon la presse espagnole.

Ce parti a menacé, en effet, de cesser de soutenir le gouvernement du Premier ministre Pedro Sanchez si celui-ci ne rompt pas ses relations diplomatiques et commerciales avec l'entité sioniste.

Depuis le 7 octobre 2023, l'entité sioniste mène une guerre génocidaire contre Ghaza, faisant 42.718 martyrs et 100.282 blessés parmi les Palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus, dans un contexte de destruction massive et de famine meurtrière.

Escalade sioniste en Palestine : début de la réunion d'urgence de la Ligue arabe

Les travaux du Conseil de la Ligue arabe ont débuté mardi lors de sa session extraordinaire au niveau des délégués permanents, à la demande de l'Etat de Palestine, dans le contexte de la poursuite de l'escalade des agressions sionistes à l'encontre des Palestiniens qui dure depuis une année, rapporte l'agence palestinienne de presse, Wafa.

La réunion se tient à la lumière des crimes de génocide continus de l'occupation sioniste contre le peuple palestinien, outre les déplacements forcés, les destructions massives dans la bande de Ghaza, et la famine, visant l'extermination des Palestiniens, en particulier dans le nord de l'enclave palestinienne.

La délégation de l'Etat de Palestine était dirigée par son délégué auprès de la Ligue des Etats arabes, Mohannad Al-Aklouk.

La Palestine a présenté dimanche une demande urgente pour la tenue d'une session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau des délégués permanents "dans les plus brefs délais".

Mohannad Al-Aklouk avait indiqué que la Ligue arabe devait assumer ses responsabilités face aux crimes sionistes sans précédent dans l'histoire, qui représentent "une menace réelle pour la sécurité nationale et arabe dans son ensemble".

Outre les martyrs et les blessés palestiniens, le génocide sioniste qui se poursuit dans la bande de Ghaza depuis un an, a causé des destructions massives de bâtiments résidentiels et d'infrastructures et une famine meurtrière.

Ghaza: l'entité sioniste refuse l'évacuation des personnes bloquées sous les décombres au nord (UNRWA)

Les forces d'occupation sionistes ont rejeté une demande urgente présentée par l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), pour évacuer les personnes coincées sous les décombres à la suite de l'agression en cours dans le nord de la bande de Ghaza, indique l'agence onusienne.

Inas Hamdan, responsable de la communication à l'UNRWA, a déclaré dans un communiqué de presse, lundi, que l'occupant sioniste avait "refusé la demande de l'UNRWA", alors que la famine s'aggrave dans le nord de la bande, dans le contexte de génocide commis par l'occupation et de la politique de nettoyage ethnique à laquelle sont soumis les habitants de la région.

"Pendant les deux dernières semaines, nous avons averti à plusieurs reprises que le renforcement du siège sur Jabalia et la province nord en général aggrave la situation de manière catastrophique, et que les opérations militaires (sionistes) en cours exposent des dizaines de milliers de civils à un danger imminent", a-t-elle ajouté.

"De plus, l'attaque militaire dans le nord de Ghaza coupe l'accès des gens aux besoins essentiels à leur survie, y compris l'eau", a poursuivi Mme Hamdan.

Concernant le système de santé, Hamdan a rapporté que l'armée d'occupation "a ciblé directement deux des trois hôpitaux restants dans la province nord de Ghaza, le 18 octobre (l'hôpital Al-Awda et l'hôpital indonésien), soulignant que ces attaques aggravent de manière très préoccupante la crise humanitaire que connaît le nord de Ghaza".

Ghaza: le bilan de l'agression sioniste s'élève à 42.718 martyrs et 100.282 blessés

Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est élevé à 42.718 martyrs et 100.282 blessés, en majorité des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre 2023, ont indiqué mardi les autorités palestiniennes de la santé.

Les mêmes sources ajoutent qu'au cours des dernières 48 heures, les forces d'occupation ont commis 7 massacres, entraînant la mort en martyrs de 117 palestiniens et la blessure de 487 autres.

Les autorités palestiniennes affirment qu'"il y a encore un certain nombre de victimes sous les décombres et sur les routes, et que les ambulances et les équipes de la Défense civile ne peuvent pas les atteindre".

Outre les martyrs et les blessés, le génocide sioniste qui se poursuit dans la bande de Ghaza depuis un an, a causé des destructions massives de bâtiments résidentiels et d'infrastructures ainsi qu'une famine meurtrière.