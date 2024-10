Une étude technique destinée à l'élaboration du plan de transport dans les 29 communes de la wilaya d’Oum El Bouaghi vient d’être lancée, a indiqué, mardi, le directeur des transports, Ayache Zerrouki.

Les bureaux d'études désignés pour l'étude du plan de transport de la wilaya "ont déjà entamé leur travail sur le terrain", a affirmé le même responsable à l'APS, précisant qu’une enveloppe financière de 10 millions de dinars, puisée du budget de la wilaya, a été allouée à ce projet.

Ce plan qui devrait entrer en vigueur "avant la fin de l'année 2025", permettra à la wilaya de mieux organiser le mouvement du transport et d'identifier les besoins futurs liés aux gares routières, au nombre de lignes et aux véhicules de transport, selon la même source.

S’agissant des villes d’Ain Beïda et d’Ain M’lila, l’étude de leurs plans de circulation sera lancée "avant la fin de l'année en cours" avec pour objectif d'organiser et de faciliter la circulation dans ces deux agglomérations, parmi les plus importantes de la wilaya d’Oum El Bouaghi, a conclu M. Zerrouki.