Le ministère des Moudjahidine et des Ayants droit a présenté, lundi à Alger, les dernières préparations relatives à l'œuvre historique "Rooh El Jazair (L'âme de l'Algérie) du réalisateur Ahmed Rezak, une plongée dans l'histoire de la résistance algérienne, visant à mettre en lumière les évènements historiques importants depuis l'antiquité jusqu'à l'après indépendance.

Lors d'une conférence de presse organisée au complexe olympique "Mohamed Boudiaf", pour présenter les derniers détails de cette œuvre épique avant sa projection à l'occasion de la commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération nationale, le superviseur général de ce projet, Noureddine Essad a affirmé que "cette œuvre culturelle, artistique et historique majeure est une œuvre collective réalisée sous la conduite du réalisateur Ahmed Rezak, avec une vision universelle, qui raconte l'histoire de l'Algérie en tant que bastion des révolutionnaires et défenseurs des causes justes de par le monde".

La sous-directrice au ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, chargée de la documentation historique et audiovisuelle, Khaldi Sabrina a estimé que cette œuvre "allie dimension historique académique et approche culturelle et artistique" et constitue "un axe principal" parmi ceux fixés par le ministère dans le cadre des préparatifs des festivités officielles du 70e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse guerre de libération nationale (1954-2024).

De son côté, le directeur du Centre national d'études et de recherches sur le mouvement national et la Révolution du 1e novembre 1954, Hocine Abdessetar, a souligné que cette épopée intervenait "en réponse aux règles et normes instaurées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour préserver la mémoire nationale, à travers l'utilisation de tous les moyens possibles pour l'écriture de l'histoire".

Il a cité, en outre, "l'utilisation des techniques de photographie, du son et de la chorégraphie entre autres pour un spectacle artistique de haut niveau, mettant en avant la dimension civilisationnelle de l'Algérie et traduisant le génie algérien et ses épopées historiques, en sus de relater les principaux évènements historiques fondateurs de la nation, à commencer par l'histoire ancienne, riche en évènements et épopées, jusqu'à l'histoire de l'Algérie contemporaine, passant par la période islamique, l'histoire moderne puis la période coloniale".

Cette oeuvre artistique abordera également "les résistances nationales sous leurs différents aspects (militaire, politique et culturel), avant d'évoquer la Glorieuse Révolution de novembre avec des tableaux retraçant le rôle de l'Armée de libération nationale (ALN), tout en rendant hommage aux amis de la Révolution algérienne de différentes nationalités, arabes et étrangères".

Selon le réalisateur, Ahmed Rezak, ce nouveau travail est déjà entamé, "sur la base d'une approche de réalisation ayant précédé l'écriture même du scénario, vu qu'il est question de solliciter plusieurs artistes, toutes disciplines confondues, pour présenter 13 tableaux et scènes artistiques".

L'oeuvre rassemble, selon M. Rezak, "près de 1000 personnes, dont plus de 700 artistes et 200 techniciens, qui ont travaillé pendant plusieurs mois dans des ateliers spécialisés en musique, chorégraphie, scénographie, décor, costumes,et chant".

Outre les artistes algériens, le spectacle verra également la participation d'artistes issus de "17 pays arabes", dont Ali Ahmed Salem de Libye, Abeer Issa de Jordanie, Dalila Meftahi de Tunisie, Amer Hamed Mohamed d'Iraq, Hocine Nakhla de Palestine, Mohamed Aziz Salem de Mauritanie, Salwa Hanna de Syrie et d'autres artistes venus d'Arabie Saoudite, d'Oman, du Liban, de l'Egypte et du Bahreïn, selon les organisateurs.

Le ministère des Moudjahidine et des Ayants droit avait réalisé au cours des dernières années, plusieurs œuvres artistiques commémorant la Glorieuse Révolution de libération et l'anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, à l'instar de "Ala, Fach'hadou", "Aya" (2023) et "la Mecque des révolutionnaires".

Ces spectacles s'inscrivent dans les efforts du ministère visant à préserver la mémoire collective et le patrimoine historique algérien.