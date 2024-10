Le théâtre communal de Sétif a abrité, mardi, à l'occasion de la Journée nationale de la presse, une conférence-débat sur le thème du "rôle de la presse dans la renaissance du sport en Algérie".

La rencontre, organisée par le Comité olympique algérien (COA) et l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA) a été inaugurée en présence du wali de Sétif, Mustapha Limani, du secrétaire général du COA, Kheireddine Barbari et du président de l'ONJSA, Youcef Tazir.

La conférence a également réuni de nombreux journalistes sportifs locaux de la presse écrite, parlée et audiovisuelle, ainsi que des membres du bureau exécutif du COA et des figures connues du mouvement sportif à Sétif comme l'ancien footballeur de l'Entente Sétifienne Abdallah Mattem, l'ex-arbitre international Salim Oussaci et l'ancien champion de natation Abderrezak Bella.

Prenant la parole en ouverture de la conférence-débat, le président de l'ONJSA, Youcef Tazir a rendu hommage aux médias qui se mettent "au service du sport, de tout le sport, et pas seulement du football".

Il a cité, dans ce contexte, quelques-uns des athlètes qui ont su, récemment, par leur engagement, leur pugnacité et leurs résultats à l'échelle internationale, faire honneur au sport national et fait chavirer de bonheur le peuple algérien, en boxe, en athlétisme et en gymnastique lors des Jeux olympiques de Paris.

Le secrétaire général du COA, Kheireddine Barbari, a salué, quant à lui, le rôle déterminant des journalistes algériens qui se sont "élevés comme un seul homme face aux attaques et aux tentatives de déstabilisation ayant ciblé plusieurs de nos champions lors des derniers JO".

"La solidarité dont a fait preuve la presse algérienne avec les athlètes ciblés est tout à l'honneur des journalistes de notre pays dont le rôle consiste, non seulement à couvrir les compétitions, mais aussi à mettre en avant certaines disciplines", a-t-il ajouté.

Plusieurs journalistes de la wilaya de Sétif ont été honorés pour leur engagement et leurs contributions, à partir de Sétif, au développement du sport algérien.

Parmi ceux-ci, quelques-uns avaient troqué leur équipement de compétition pour un microphone, une plume ou une caméra, à l'image de l'ancienne judokate Dounia Hadjeb (EPTV) et de l'ancien athlète et handballeur Farouk Zoghbi (El Moudjahid), ainsi que de l'ex-arbitre international Salim Oussaci (chroniqueur à El Watan).

Djamel Gherib, une plume reconnue sur la scène culturelle locale, Abdelghani Laïb, Fayçal Ghames et, à titre posthume, Salem Zouaoui (décédé hier), ont également été honorés au cours de cette rencontre.