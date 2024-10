La wilaya d'Oran prévoit la distribution de près de 270 logements publics locatifs (LPL) dans les communes de Oued Tlelat, Boutlelis et El-Kerma, dans le cadre du quota programmé, devant être attribué à ses bénéficiaires à l'occasion des festivités commémoratives du 70ème anniversaire du déclenchement de la Glorieuse guerre de libération nationale, a-t-on appris, mardi, des services de la wilaya.

Il s'agit de 100 logements prévus dans la commune de Oued Tlelat, 100 unités d'habitation dans la commune de Boutlelis et 69 autres logements dans la commune d'El-Kerma, a précisé la même source, indiquant que les trois nouveaux ensembles immobiliers sont dotés de toutes les commodités, notamment des aires de jeux pour enfants, des espaces verts, des locaux commerciaux et administratifs, ainsi que des établissements scolaires.

Par ailleurs, pas moins de 3.000 logements, tous programmes et formules confondus (LPL, location-vente et habitat rural), seront distribués à leurs bénéficiaires à l'occasion de la célébration du 70ème anniversaire de la Glorieuse guerre de libération nationale, a-t-on fait savoir de même source.

La wilaya d'Oran a procédé, cette année, au relogement dans les localités d'El-Djefafla (commune de Mers-El-Hadjadj), Chehaïria et Sidi Benyebka, de 1.588 familles occupant des bâtisses et des sites précaires localisés dans les communes d'Es-Senia "Sbika2", Aïn El-Turck "la Foire" Bousfer et Hassi Bounif (Hassi Ameur), Sidi Benyebka et Bethioua, rappelle-t-on.

Depuis septembre 2021, pas moins de 30.000 logements, toutes formules confondues, ont été distribués dans la wilaya d'Oran, a indiqué la même source.