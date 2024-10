L'Ecole supérieure d'Economie (ESE) d'Oran abritera, mercredi, une journée scientifique sur les nouveaux défis et opportunités pour les banques algériennes, dont l'inclusion financière, la fintech et la cybersécurité, avec la participation de spécialistes du secteur bancaire et des assurances, a-t-on appris des organisateurs.

Organisée par l'Ecole supérieure d'Economie d'Oran, en collaboration avec la compagnie d'assurance Natixis Algérie, cette rencontre intitulée "Inclusion financière, Fintech et Cybersécurité, nouveaux défis et opportunités pour les banques algériennes" vise à favoriser le dialogue entre les acteurs financiers, les régulateurs, les spécialistes de la fintech et les experts en cybersécurité.

Dans un contexte marqué par une transformation numérique accélérée, l'inclusion financière, la fintech et la cybersécurité émergent comme des piliers essentiels pour stimuler le développement économique en Algérie. Cette journée scientifique et professionnelle vise aussi à impliquer les praticiens et les universitaires pour échanger sur les enjeux et les opportunités liés à ces thématiques clés, a-t-on fait savoir.

A travers des panels et des échanges interactifs, les participants auront l'opportunité de partager des connaissances, d'explorer des solutions innovantes et de renforcer la coopération entre le secteur bancaire et les nouvelles technologies pour relever les défis et saisir les opportunités de cette ère numérique, a-t-on souligné.

Des experts et responsables de la Bourse d'Alger, des différentes banques et sociétés d'assurances, des consultants, entre autres, présenteront une série de conférences et animeront également des tables rondes autours des différents thèmes proposés.