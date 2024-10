Les comportements sédentaires et la hausse de l’obésité ont entrainé une chute des capacités cardio-vasculaire de 15% chez les enfants en quelques dizaines d’années. L’année 1975 semble être le point de basculement.

Les effets de la sédentarité et de la hausse de l’obésité commencent à se faire sentir : la nouvelle génération pourrait être la première à vivre moins longtemps que la précédente. En cause, des capacités cardio-vasculaires en baisse de 15% chez les enfants par rapport à leurs parents au même âge. Ce sont les résultats d’une étude présentée aux sessions scientifiques 2013 de l'American Heart Association, à Dallas et relayée par Le Figaro.

Les chercheurs de l’université d’Australie-Méridionale ont analysé 50 études menées sur plus de 25 millions d’enfants âgés de 9 à 17 ans et vivant dans 28 pays, entre 1964 et 2010. En évaluant les performances de ces jeunes sur une distance à parcourir, l’équipe de Grant Tomkinson a conclu que ces derniers courent moins vite et moins longtemps que leurs parents au même âge. Plus exactement, ils ont perdu 5% de leurs capacités cardio-vasculaires tous les dix ans, quel que soit leur sexe, leur âge ou leur pays de résidence.

La France sort du lot

«Nous n'avons pas de données complètes avant 1975, mais cela semble être le point de basculement où les choses ont commencé à empirer. Les deux principaux coupables semblent être l'augmentation du poids des enfants et leur moindre pratique d'une activité physique prolongée et vigoureuse», explique Grant Tomkinson au Figaro. «De 30 à 60% de la perte d'endurance à la course peut être expliquée par l'augmentation de la masse graisseuse», ajoute le chercheur.

Bonne nouvelle, la France affiche de meilleurs résultats que les autres pays pris en compte par l’étude, les capacités cardio-vasculaires des enfants n’auraient diminué que de 2% par décennie.