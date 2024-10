L'Académie de Management de Sonatrach d'Oran se prépare à accueillir des cadres et personnels de sociétés pétrolières de 11 pays pour les former dans des spécialités liées à la gestion et le management, en application des conventions signées, dans ce cadre, entre le groupe Sonatrach et plusieurs entreprises activant dans le domaine de l'énergie, a-t-on appris de sa directrice, Souad Abdallah.

L'Académie prépare l'activation des conventions de coopération dans le domaine de recyclage, formation dans la gestion et la direction des projets, signées dernièrement par le groupe Sonatrach avec un groupe de sociétés énergétiques étrangères touchant neuf pays africains, à savoir la Mauritanie, Sénégal, Tunisie, Libye,Tanzanie, Mozambique, Kenya, Congo, Côte d'Ivoire, outre le Venezuela et le Sultanat d'Oman, a indiqué Mme Abdallah à l'APS.

Elle a ajouté que le groupe Sonatrach a conclu des accords de coopération avec un certain nombre d'entreprises étrangères spécialisées dans le secteur de l'énergie pour la formation et le recyclage de leurs cadres. L'Institut algérien du pétrole (IAP) est chargé des métiers de base, tandis que l'Académie de management est concernée par l'administration, la finance et l'information.

Au cours des cinq dernières années et à travers différentes périodes de formation, l'académie a formé plus de 90.000 travailleurs du groupe Sonatrach et de ses différentes filiales dans les domaines de la comptabilité, de la finance, du commerce, des transactions, du marketing, de la gestion des ressources humaines, de projets et technologies de l'information et de communication (TIC), ainsi que sur la sécurité industrielle, l'environnement et autres, selon Mme Abdallah.

L'encadrement pédagogique au niveau de cette institution est assuré par 35 formateurs permanents, en plus d'un réseau de formateurs qui comprend 500 experts, dont des cadres des différentes filiales du groupe de Sonatrach et des cadres retraités, afin de bénéficier de leur expérience, en plus d'experts privés et de la coopération avec des instituts étrangers spécialisés. La même responsable a ajouté que cette académie de formation exerce son activité au sien de son siège social à Oran et aux centres de formation relevant du groupe Sonatrach à travers 13 sites de plusieurs régions du pays et s'apprête à la réouverture de l'annexe d'Alger et deux autres annexes de formation à Skikda et Hassi Messaoud.

Pour rappel, l'Académie a été fondée en 1987 à Aïn Bia, à proximité de la zone industrielle pétrolière d'Arzew (Oran), et a exercé comme centre de perfectionnement des performances du personnel et cadres du groupe Sonatrach. Elle était également chargée de fournir une formation pluridisciplinaire portant sur les métiers de base, les métiers complémentaires et s'est consacrée, dès 2016, après avoir confié la formation technique à l'IAP, aux formations dans les domaines de la finance, du management, la direction des affaires, des technologies de l'information et de la communication et de la sécurité industrielle.