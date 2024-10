Le Premier ministre, Nadir Larbaoui a reçu, lundi à Alger, l'ambassadrice de la République de Serbie en Algérie, Ana Petkovic, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

Les entretiens "ont porté sur les voies et moyens du renforcement et de la promotion des relations de coopération bilatérale dans divers domaines, ainsi que le développement du partenariat entre les deux pays, notamment dans les domaines économiques, conformément à la volonté politique commune qui anime les dirigeants des deux pays, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et le président serbe, M. Aleksandar Vucic", précise le communiqué.

Les deux parties ont passé en revue "les questions régionales et internationales d'actualité, rappelant les valeurs et règles régissant les relations internationales et les principes fondateurs du Mouvement des non-alignés (MNA), notamment les principes de respect de la souveraineté des pays et de non-ingérence dans leurs affaires intérieures et l'impératif de privilégier les voies pacifiques pour le règlement des conflits, outre le droit des peuples à l'autodétermination pour la paix, la stabilité et le progrès".