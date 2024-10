Le 7e Festival international l'"Eté en musique", ouvert le 15 octobre dernier, a pris fin dimanche soir à la salle ''Atlas" de Bab El Oued à Alger, dans l’euphorie de trois prestations animées par "Abdelhakim’s Steps", le groupe tergui "Issinara" et "Chemsou Freeklane", devant un public nombreux.

Accueilli sous le slogan, "Live The African Beat", ce 7e Festival, organisé sous l’égide du ministère de la Culture et des Arts, par l’Office nationale de la Culture et de l’Information (ONCI), a coïncidé avec la tenue, pour la première fois à Alger du "CANEX WKND" (Creative Africa Nexus Weekend) qui s’est déroulé du 16 au 19 octobre.

Le nombreux public n’avait pas tort d’accorder à "Abdelhakim’s Steps" et ses musiciens un accueil triomphal, car quelques minutes après l’arrivée de ce remarquable artiste de la nouvelle scène algérienne, qui s’est fait sa notoriété sur la toile et les réseaux sociaux, les spectateurs reprenaient ses refrains et interagissaient avec lui.

Entouré de jeunes musiciens algériens professionnels, Abdelhakim’s Steps a tenu à renforcer son orchestre avec un autre virtuose du saxophone, l'Italien au toucher et au doigté professionnel, Manuel Caliumi qui a fait montre durant le concert de toute l’étendue de son talent.

Le ténor de l’afrobeat (fusion de cadences et de styles de musique apparue en Afrique de l’Ouest) a entonné la quasi-totalité des titres de son premier et unique album jusqu’à présent, sorti en février 2024 et que lui-même a écrit et composé : "Transe" (Nechwa), "Mother Land" (El Watan El Oum), "Mother’s Legacy" (l’héritage de la mère), "Steps" (les petits pas marquant le cheminement d’une carrière par étapes), "Tajemaâth" (Conseil des sages d’un village) et "Our Beloved" (Habibouna, le prophète Mohamed QSSL).

Les applaudissements répétés et les youyous nourris généreusement adressés à Abdelhakim’s Steps se sont prolongés pour accueillir la troupe "Issinara" et les cinq membres qui la composent : El Hacène Aneslem (guitare-chant), Moussa Melloul (guitare accompagnement), Farès Hamidou (percussion), Abdelkader Idaber (basse) et Khaoula Khotti (voix d’accompagnement).

La troupe terguie a rendu une dizaine de pièces issues de leurs différents albums, suscitant l’adhésion du public, qui a admiré l’authenticité de leurs contenus présentés dans des formes ouvertes à la modernité.

Autour de Chemsou Freeklane de monter sur scène et livrer une prestation de haute facture durant laquelle il a brillamment interprété quelques titres de sa composition.

Soutenu par un orchestre de virtuoses, l’Artiste a étalé avec une voix présente et étoffée des pièces issues des albums, "Lalla Mira" (2013), "Nomade" (2016) et de différents singles qui ont depuis marqué sa carrière solo.

L'assistance, a pu apprécier entre autres titres, "Ha lalla haylali", "Twahach’tek ya lem’wima", "Moujat el babor" (générique du feuilleton "Ahwal Enness", saison 1 Ramadhan 2020), "El Kahlaoui", "Rohi rohi ya denya", "Goulili aâlach", "Tony Montana" et "Malak".

Dans des atmosphères de grands soirs, le public a cédé au déhanchement dès les premiers instants de la cérémonie de clôture du 7e Festival international l’"Eté en musique", reprenant les refrains des chansons interprétées lors des trois prestations.

A l’issue de la soirée, les artistes ont été unanimes à dire "leur bonheur d’avoir participé au 7e Festival international l’Eté en musique" qui a permis d’échanger avec les artistes africains et établir des passerelles entre le patrimoine musical algérien et africain.