Le bilan de l'opération génocidaire sioniste à Jabalia et d'autres zones du nord de Ghaza, a atteint 640 martyrs, rapportent lundi des médias citant des sources médicales.

"640 personnes sont tombées en martyres au cours de l'opération militaire (sioniste) en cours à Jabalia et dans le nord de la bande de Ghaza en 17 jours de frappes", précisent des sources médicales de la bande de Ghaza.

"41 Palestiniens sont tombés en martyrs dans les raids (sionistes) sur la bande de Ghaza, lundi à l'aube, dont 33 dans le nord de la bande de Ghaza", ajoutent les mêmes sources.

Pour sa part, la Défense civile de Ghaza a indiqué que "l'occupation vide les écoles du nord de la bande de Ghaza, forçant les déplacés à partir et refusant de permettre aux équipes de travailler".

Le service a affirmé qu'"il y avait encore des gens vivants sous les décombres et que ses équipes essayaient de les faire sortir".

De son côté, le directeur adjoint de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) dans la bande de Ghaza, Sam Rose, a déclaré lundi que 100.000 habitants de Jabalia étaient assiégés sans ravitaillement depuis 3 semaines.

Il a ajouté que "les attaques de l’armée (sioniste) ont ciblé 3 de nos installations en cinq jours".

Le responsable de l'ONU a souligné que "la situation dans le nord de Ghaza dépasse tout ce que nous avons vu depuis le début de la guerre".

Violations sionistes contre les détenus Palestiniens : la Croix Rouge appelée à intervenir

Le gouverneur d'Al-Khalil, Khaled Dodin, a appelé lundi la Croix-Rouge internationale à intervenir pour mettre fin aux violations sionistes contre les prisonniers palestiniens et permettre à leurs familles de leur rendre visite.

S'exprimant lors d'une réunion avec le directeur de la sous-délégation de la Croix-Rouge internationale en Palestine, Bertrand Lamon, le directeur de la Croix-Rouge à Beit Lehem et Al-Khalil, Adam Ramzi, et la conseillère du directeur de la région sud, Dina Al-Jaabari, M. Dodin, cité par l'agence palestinienne de presse, Wafa, a interpellé la Croix-Rouge pour travailler davantage et documenter les souffrances des Palestiniens, appelant aussi les organisations de défense des droits humains à exercer leur devoir de dénoncer les souffrances des détenus palestiniens et à faire pression sur l'occupation pour qu'elle mette fin à ses violations à leur encontre.

M. Dodin a passé en revue la situation actuelle à Al-Khalil où tous les secteurs de la société ont été touchés par les pratiques sionistes, notamment les domaines de l’économie, de la santé, de l’éducation et de la sécurité, évoquant à l'occasion, des conditions difficiles dans la vieille ville d'Al-Khalil et Masafer Yatta.

Il a ajouté que les Palestiniens sont soumis à une campagne systématique menée par l'occupation sioniste à Al-Khalil, visant à les expulser, à étendre les colonies et à la spoliation de leurs terres.

De son côté, M. Lamon a souligné que la Croix-Rouge travaillait pour examiner de près les conditions des détenus et rétablir leurs droits.

Depuis le 7 octobre 2023, date du déclenchement de la guerre génocidaire en cours à Ghaza, le nombre total de Palestiniens arrêtés a dépassé les 11 400 de Cisjordanie, y compris El Qods, selon le communiqué commun.

Ghaza: les approvisionnements alimentaires dans le nord seront épuisés d'ici une semaine et demie (PAM)

Le Programme alimentaire mondial (PAM) dans les territoires palestiniens a averti, lundi, que les approvisionnements alimentaires nécessaires pour nourrir des centaines de milliers de personnes dans le nord de la bande de Ghaza, soumise à une sauvage agression sioniste, seront épuisés d'ici une semaine et demie.

Le directeur du PAM dans les territoires palestiniens, Antoine Renard, cité par des médias, a déclaré que "le programme ne sera pas en mesure de fournir des repas chauds aux habitants du nord de Ghaza dans un délai d'une semaine et demie et ne sera pas en mesure de fournir du pain dans un délai d'une semaine si le rythme des livraisons d'aide n'augmente pas de manière significative".

"Plus de 90% de la population de Ghaza pourrait être confrontée à l'insécurité alimentaire" à mesure que l'agression se poursuit, a averti le PAM dans son dernier rapport, soulignant que "les conditions de famine vont exacerber les difficultés hivernales pour les familles de l'enclave".

L'agence onusienne a souligné la nécessité de mettre fin à l'agression sioniste et de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire de manière durable afin de soulager les souffrances de la population.

L'armée d'occupation poursuit son agression contre la bande de Ghaza depuis 381 jours, ciblant tous les aspects de la vie, commettant des massacres et des atrocités inimaginables.

Ghaza : martyrs et blessés lors de violents bombardements de l'armée sioniste lundi à l'aube (Wafa)

Au moins deux Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés lundi dans un premier bilan du bombardement par l'armée sioniste du nord-ouest de la ville de Ghaza, coïncidant avec la poursuite de son siège militaire sur le gouvernorat du nord de la bande de Ghaza, avec des dizaines de martyrs, indique l'agence Wafa qui parle de nettoyage ethnique de la population palestinienne de l'enclave.

La bande de Ghaza a été soumise à partir de lundi à l'aube à d'intenses bombardements de l'entité sioniste lors d'attaques aériennes et terrestres, ajoute Wafa qui fait état de nombreux blessés et de martyrs, ainsi qu'une destruction quasi-généralisée des infrastructures et des maisons des Palestiniens.

L'aviation sioniste a particulièrement visé le camp de Jabalia, au nord de la bande de Ghaza, faisant de nombreux martyrs et des blessés, précise Wafa. Le bilan de ces attaques nocturnes n'a pas été établi par les secouristes palestiniens.

Les forces d'occupation sionistes poursuivent leur agression contre la bande de Ghaza depuis le 7 octobre 2023, entraînant le martyre de 42.603 Palestiniens alors que 99.795 autres ont été blessés, dont une majorité d'enfants et de femmes, alors que des milliers de personnes sont toujours portées disparues.