Des stages de perfectionnement sont inéluctables dans tous les domaines d’activités, surtout quand il s’agit de celui da la santé publique. Le personnel soignant est appelé à être toujours à jour avec les nouveautés dans le secteur.

C’est pour cette raison d’ailleurs, que la direction du Centre hospitalo-universitaire Nedir Mohamed de Tizi Ouzou organise de manière continue des formations au profit de son personnel. C’est dans ce cadre, en outre, que la direction de cet établissement a programmé, pour demain, mercredi, une journée de formation au profit des médecins généralistes et spécialistes en médecine interne de santé publique. Ce regroupe qui aura lieu au bloc pédagogique du CHU Nedir Mohamed de Tizi Ouzou. Elle portera sur l’interprétation d’un bilan hépatique.

Elle sera également assurée par le Dr Merabet. Les organisateurs de cette rencontre de formation continue souligne ce regroupement est ouvert aussi au paramédicaux souhaitant participer à ce rendez-vous. Par ailleurs, il faut souligner que d’intenses activités sont programmées ces journées ci au niveau du CHU Nedir Mohammed. Cet établissement abritera, jeudi, une journée sur le rein et diabète par le servie de néphrologie en collaboration avec l’association uro-néphrologie et biologie ainsi que celle de diabétologie de la willya de Tizi Ouzou. Et ce, à l’initiative du service de Néphrologie-Dialyse et transplantation rénale, sous la direction du chef de service Pr Boubchir.

Il faut rappeler aussi quer le CHU Nedir Mohamed de Tizi Ouzou a organisé, le 10 octobre, une formation en ligne sur «le paludisme: dépistage, surveillance, investigation en situation d’épidémie» au profit des médecins spécialistes en épidémiologie et des médecins généralistes de santé publique. Elle eu lieu au bloc pédagogique du CHU.

Samy Amrane