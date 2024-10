Une visite guidée en direction des représentants des organes de la presse nationale a été organisée lundi à la division des douanes algériennes d'Ouargla, à l'initiative de la direction régionale de ce corps constitué.

La visite a permis aux organes de presse de s'enquérir de près des différents services douaniers ainsi que des activités et missions douanières opérées sur le territoire de sa compétence, a indiqué le responsable par intérim de la division, Ali Bougherara.

L'occasion a donné lieu à une sortie sur le terrain et l'exécution d'un exercice simulant la saisie d'un lot de psychotropes et l'arrestation de deux mis en cause, dans un barrage de contrôle dressé à 20 km sur la RN-56 reliant Ouargla et Touggourt.

Cette visite guidée s'inscrit dans le cadre du raffermissement des relations avec les organes de presse, partenaire essentiel à l'éveil de la conscience du citoyen, la consécration de la communication de proximité pour un rapprochement du public, la vulgarisation des nouveautés que connait le secteur des douanes et ses missions dans la lutte contre le crime et la protection de l'économie nationale, a-t-il expliqué.

Initiée dans le cadre de la célébration de la journée nationale de la presse (22 octobre), cette visite a été sanctionnée par une cérémonie en l'honneur des représentants de la presse et de leurs efforts dans l'accompagnement des activités des douanes et des différentes institutions de l'Etat.