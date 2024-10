Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a réaffirmé, dimanche à Alger, l'engagement du Gouvernement à soutenir le marché financier et ses mécanismes de financement afin d'améliorer son efficacité et son attractivité, appelant les parties concernées à intensifier leurs efforts pour dynamiser le secteur financier et faciliter l'accès au financement, notamment par le biais de la bourse, en vue de promouvoir les investissements et la croissance économique.

M. Faid s'exprimait lors de l'ouverture d'un atelier consacré au thème de "la dynamisation et la stratégie pour un marché financier algérien performant", organisé par la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB), en collaboration avec l'Union algérienne des sociétés d'assurance et de réassurance (UAR), en présence du ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine Oualid, ainsi que du président de l'Association des Banques et Etablissements Financiers (ABEF) , Ali Kadri, et des directeurs généraux des banques et des compagnies d'assurance.

Le ministre a insisté, dans ce sens, sur "l'engagement total du ministère des Finances et de tout le Gouvernement à soutenir la transformation du marché financier", soulignant que "la diversification de l'économie nationale et la dynamisation du marché financier sont étroitement liées".

M. Faid a mis l'accent sur la nécessité d'une coopération étroite entre toutes les parties concernées, précisant que "le secteur poursuivra les réformes nécessaires pour faciliter l'accès au financement, encourager les investissements et soutenir la croissance des entreprises de manière efficace".

Après avoir rappelé que "la contribution du marché financier au financement de l'économie nationale reste limitée" et que "la Bourse d'Alger n'a pas encore pleinement exploité son potentiel", le ministre a relevé l'importance d'intensifier les efforts de tous les acteurs publics et privés pour dynamiser le secteur financier pour qu'il soit plus attractif pour les investisseurs.

Pour ce faire, "les sociétés, publiques ou privées, doivent être encouragées à prendre la décision d'entrer en bourse et d'utiliser le marché financier comme alternative au financement, afin de consolider leur gouvernance et leur compétitivité", selon M. Faid.

Lors de son intervention, le ministre a présenté la stratégie du secteur pour rendre le marché financier plus dynamique, une stratégie qui englobe plusieurs axes, notamment des réformes réglementaires et institutionnelles visant à établir un cadre réglementaire stable, conforme aux normes internationales garantissant la transparence et la protection des investisseurs.

Le ministère œuvre, également, à encourager l'innovation financière en s'ouvrant aux nouvelles orientations mondiales dans le domaine financier, dont l'intégration de solutions innovantes à l'image de la finance verte, la finance islamique et d'autres produits financiers développés, indique le ministre, estimant que ces approches modernes offriront des options de financement adaptées aux besoins des entreprises.

Parmi les autres axes évoqués par M. Faid, il a été question de programmes d'éducation financière pour familiariser les opérateurs économiques avec les instruments du marché financier, les incitant à y participer et à développer le financement des PME et des startups, et ce par la création d'un département dédié à ces dernières à la Bourse d'Alger leur permettant ainsi un accès facile aux capitaux nécessaires.

De son côté, le président de la COSOB, Youcef Bouznada, a souligné dans une allocution, que l'organisation de cet atelier s'inscrit dans le cadre de la "dynamique accélérée" que connait le marché financier algérien, en réponse aux directives du ministre des Finances visant à consolider les capacités des cadres activant dans le domaine du marché financier et à renforcer leurs compétences pour se mettre au diapason des évolutions de ce secteur économique vital.

Pour sa part, le président de l'UAR, Youcef Benmicia, a souligné que ce forum constitue "un évènement important" consacrant une nouvelle dynamique pour le marché financier et le rôle des intermédiaires dans l'organisation des opérations de négociation des valeurs mobilières, qualifiant cette conférence d'opportunité pour mettre en exergue les stratégies à adopter pour de renforcer l'attractivité du marché financier.