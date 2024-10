Les travaux de réalisation d'un village touristique, implanté au Parc national de Theniet El-Had (Tissemsilt), également connu sous l'appellation de la Forêt d'El-Medded, enregistrent un taux d'avancement appréciable, a-t-on appris, lundi, auprès du directeur local du Tourisme et de l'Artisanat, Khemissi Mechaouek.

M. Mechaouek a indiqué que la réalisation de ce village touristique, dont l'infrastructure maitresse concerne un hôtel d'une capacité d'accueil de 140 lits, initié par un opérateur privé du secteur du tourisme, affiche un taux d'avancement estimé à plus de 65%, relevant que sa direction veille à la réception et à l'entrée en exploitation de cette infrastructure durant l'année 2025.

Il a également fait observer qu'une fois opérationnel, ce futur village touristique est susceptible de produire un effet d'entrainement pour l'encouragement du tourisme de montagne dans cet espace naturel à forte attractivité touristique.

Le même responsable a fait observer que son secteur veille également à la réception du site touristique, en cours de réalisation actuellement au niveau du proche périmètre du barrage de Koudiat Rosfa, dans la commune de Beni-Chaïb, avant la fin de l'année 2024.

Ce site est composé d'une batterie de structures et d'aires de détente et de loisirs destinées aux familles de la région et des visiteurs, relevant que plusieurs autres projets touristiques sont actuellement en cours de réalisation dans la wilaya, selon la même source.

Parmi ces projets, le responsable local a cité, notamment, celui inhérent à la réalisation de circuits touristiques et écologiques à travers plusieurs communes, d'un village de l'artisanat dans la commune de Sidi Slimane, l'aménagement d'un site touristique et thermal dans la commune de Malâab, ainsi que la réhabilitation de la zone d'expansion touristique (ZET) de la commune de Tissemsilt.