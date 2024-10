Les cavaliers Moundir Mahi du club " Etoile de l’Est" de Constantine et Ferradj Younes du club "Haras Elégance" de Tipaza se sont illustrés de fort belle manière, lors des épreuves du 2e tour du challenge mondial de saut d’obstacles, catégories A, B et C, clôturées samedi soir au centre équestre "Haras Elégance" de Tipaza, après deux jours de compétition.

Le cavalier Moundir Mahi montant "Cumbia " a réalisé une belle prestation, lors de ce deuxième tour du challenge mondial dans la catégorie A, avec un sans-faute sur des obstacles 1,30 mètre.

Dans l’épreuve C, s’est le jeune cavalier Ferradj Younes du club Haras Elégance de Tipaza, enfourchant "Celiane des Biches", qui s’est illustré avec un parcours sans faute sur des obstacles 1,20 mètre.

Ce challenge mondial composé de trois tours permettra aux cavaliers, selon les organisateurs, de se mesurer sur les parcours techniques élaborés par des experts internationaux et de prétendre à un classement mondial réalisé par le FEI, dont le 3ème tour aura lieu du 29 octobre au 2 novembre au centre équestre "Etrier Oranais d'Oran", qui constituera également une occasion d'évaluer le niveau de la pratique équestre dans différents pays affiliés à la FEI, a-t-on ajouté

A l'issue des trois tours, les cavaliers réalisant les meilleures performances dans les catégories A, B et C seront qualifiés aux Jeux Olympique de la Jeunesse (JOJ), prévus en 2026 à Dakar, au Sénégal.

Organisée conjointement par la FEA et le club équestre Hippique "Haras Elégance" de Tipaza, sous l'égide de la Fédération équestre internationale (FEI), cette compétition a regroupé plus de 235 couples cavaliers et chevaux de différents clubs équestres de différents pays âgés de 15 ans et plus et titulaires des 1er et 2e degrés, ainsi que des chevaux "open" âgés de 6 ans et plus.