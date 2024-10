Un chiffre d’affaires de près de cinq (5) milliards de DA a été réalisé par 46 entreprises économiques dans la wilaya de Boumerdes, durant le 1er semestre 2024, grâce à 180 opérations d'exportation de produits divers vers plusieurs pays, a-t-on appris dimanche auprès de la direction locale de l’Industrie. Ces 46 petites et moyennes entreprises (PME) ont exporté divers produits locaux vers nombre de pays, dont le Bahreïn, la Chine, la France, le Canada, le Sénégal, la Mauritanie, la Tunisie et la Libye, a indiqué le directeur du secteur, Hocine Hemmal.

Il a cité parmi les plus importants produits exportés, la céramique, les boissons, les confiseries et les huiles, relevant la hausse enregistrée, ces dernières années, dans les opérations d'exportation de divers produits à Boumerdes tout en soulignant le soutien de l'Etat à cette tendance.

Le directeur de l'industrie a noté que la wilaya compte 95 entreprises industrielles et économiques appartenant à des opérateurs étrangers et 34 autres issues de partenariats entre opérateurs algériens et étrangers.

Le tissu industriel et économique local englobe près de 14.700 entreprises, dont plus de 2.600 PME opérant dans le secteur industriel, soit un taux de plus de 12% du tissu économique local, selon la même source.