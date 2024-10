Le Mouvement de la société pour la paix (MSP) a organisé, samedi après-midi à Alger, une cérémonie de recueillement à la mémoire du Chef du Mouvement de résistance palestinien "Hamas", Yahya Sinwar, tombé en martyr, suite à un accrochage avec les forces d'occupation sioniste à Rafah, au sud de la bande de Ghaza, en proie à une agression brutale depuis le 7 octobre 2023.

La cérémonie de recueillement s'est déroulée en présence du président du MSP, Abdelaali Hassani Cherif, de responsables du Mouvement, de parlementaires et de représentants de la société civile, outre des représentants du Mouvement palestinien "Hamas".

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Hassani Cherif a affirmé que la cause palestinienne est "une cause centrale", mettant en avant les immenses sacrifices consentis par le peuple palestinien à travers des milliers de martyrs, à leur tête les chefs de la résistance, dont le chef martyr Yahya Sinwar.

Après avoir réaffirmé le soutien de l'Algérie à la cause palestinienne, M. Hassani Cherif a évoqué les acquis réalisés par cette cause, dont la mise en échec du projet de normalisation et de judaïsation d'El-Qods, affirmant que l'Algérie est devenue "un modèle pour le peuple palestinien, car ayant obtenu son indépendance après une lutte contre l'occupation qui a duré 132 ans".

Pour sa part, le responsable médias du Bureau de la représentation du Hamas en Algérie, Azzedine Al-Rantissi, a rendu hommage au défunt Sinwar qui, a-t-il dit, a voué sa vie à la Palestine et qui est mort en héros combattant jusqu'au dernier souffle pour la Palestine (...)".