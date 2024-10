Le Premier ministre, Nadir Larbaoui a reçu, dimanche au Palais du Gouvernement, l'ambassadeur coordonnateur résident du Système des Nations Unies en Algérie, Alejandro Alvarez qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

Les deux parties ont discuté "de la situation régionale et internationale actuelle, et des nouveaux défis mondiaux auxquels est confrontée l'action multilatérale dans un environnement international complexe, changeant et extrêmement tendu", soulignant "l'importance de renforcer les efforts internationaux pour traiter les problèmes de développement dans de nombreux pays, notamment africains, et leur permettre de surmonter les crises en accompagnant leurs efforts pour renforcer les fondements de la stabilité et du développement", lit-on dans le communiqué.

Les deux parties ont examiné également "les différents volets de la coopération entre l'Algérie et les agences spécialisées des Nations Unies, dans le cadre de l'accord-cadre de coopération pour le développement durable en Algérie pour la période 2023-2027, soulignant la nécessité de suivre ces programmes et d'accélérer leur mise en œuvre".

"L'ambassadeur onusien s'est félicité du niveau de la coopération avec l'Algérie, rappelant les rencontres fructueuses accordées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune au Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres", conclut la même source.