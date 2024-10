Le projet d'extension du musée du Hodna, à M'sila, "devrait être réceptionné en décembre prochain", a indiqué, samedi, le directeur de wilaya de la culture et des arts, Mourad Benaissa.

Le même responsable a précisé que les travaux d'extension de cet édifice culturel ont atteint 90%, ce qui permet d'envisager la réception des travaux à la date sus-indiquée, après l'achèvement des "dernières retouches" actuellement en cours.

Le projet, qui a nécessité un investissement public de 20 millions de dinars, comprend, outre l'agrandissement du musée, son équipement et la mise en place de différents équipements de surveillance et de protection, a précisé M. Benaissa, ajoutant qu'une "touche locale", symbolisant l'histoire et les spécificités de la région du Hodna, a été conférée aux travaux, tant au plan de la décoration que des matériaux utilisés.

Le même responsable a également souligné que des instructions fermes ont été données aux parties chargées des travaux à l'effet d'appliquer "à la lettre" le contenu du cahier des charges, de respecter les délais d'exécution et de veiller à la qualité des travaux afin que le musée recouvre sa dimension de phare culturel et touristique.