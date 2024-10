L'armée libanaise a annoncé dimanche la mort en martyrs, de trois de ses soldats dans des tirs sionistes sur un de ses véhicules dans le sud du pays.

"L'ennemi (sioniste) a pris pour cible un véhicule de l'armée sur la route entre Aïn Ebel et Hanine dans le sud, faisant trois morts", a déclaré l'armée dans un communiqué, relayé par des médias.

Cela porte à huit, le nombre de militaires libanais morts en martyrs depuis l'intensification des bombardements sionistes sur le Liban le 23 septembre.

Le ministère libanais de la Santé a annoncé samedi que le bilan de l'agression sioniste en cours contre le Liban depuis le 8 octobre 2023 s'est alourdi à 2.448 martyrs et 1.471 blessés.

L'agression sioniste perturbe les services d'approvisionnement en eau et d'assainissement (ONU)

Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a déclaré samedi que les bombardements sionistes incessants perturbent les services vitaux d'approvisionnement en eau et d'assainissement au Liban, augmentant le risque de propagation du choléra.

L'UNICEF a souligné dans un communiqué que "la guerre endommage, perturbe et met à rude épreuve les services d'eau et d'assainissement. L'accès limité à l'eau potable et à des installations sanitaires adéquates, en particulier dans les sites de déplacement et les camps surpeuplés, augmente le risque de propagation du choléra. Les jeunes enfants, en particulier ceux de moins de 5 ans, les enfants qui n'ont jamais été vaccinés et ceux qui souffrent de malnutrition sont les plus exposés".

L'agence onusienne a annoncé avoir lancé, en coopération avec ses partenaires et le ministère de la Santé libanais, sa "réponse d'urgence" au choléra dans les zones à haut risque pour garantir aux enfants et aux familles l'accès à l'eau potable, aux produits d'hygiène et à la gestion de l'assainissement, après l'annonce de la présence d'un cas de choléra dans le gouvernorat du Akkar, au nord du Liban.

L'UNICEF "déploie des efforts majeurs pour soutenir les mesures de préparation, de prévention et de réponse du ministère de la Santé libanais afin de protéger tous les enfants et toutes les familles du Liban contre la propagation du choléra", a déclaré Edward Bigbeder, représentant de l'UNICEF au Liban.

"La guerre au Liban met déjà les enfants en danger, et l'émergence du choléra et d'autres maladies infectieuses constitue désormais un nouveau danger", a déclaré Bigbeder.

11 martyrs dans des bombardements des forces sionistes sur le sud du pays (nouveau bilan)

Au moins 11 personnes sont tombées en martyres dans des frappes aériennes des forces d'occupation sioniste contre plusieurs zones du sud du Liban, selon l'Agence nationale de presse libanaise.

Quatre personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d'une frappe aérienne des forces sionistes visant le quartier Kassar Zaatar de la ville de Nabatieh.

Deux autres personnes sont tombées en martyres et plusieurs autres on été blessées lors d'une autre frappe aérienne ayant ciblé une maison de Burj Rahhal, dans le district de Tyr.

Des avions militaires de l'armée sioniste ont également frappé une maison dans la ville de Srifa à Tyr, faisant trois martyrs, tandis que deux autres martyrs sont tombés lors d'une autre frappe à Kfar Dounine, dans le sud du Liban, a indiqué l'agence de presse libanaise.

Un précédent bilan faisait état de 7 martyrs.

Lors d'un autre incident, les forces sionistes ont activé des explosifs dans le quartier d'Al-Tarash, à Mays al-Jabal.

La zone fortement piégée a été rasée et le cimetière de Blida, dans le quartier voisin de Bint Jbeil, passé au bulldozer, a indiqué la même source.

Les forces d'occupation sioniste ont également tenté d'avancer dans la ville frontalière d'Al-Dhahira, dans le district de Tyr.

Cette incursion, accompagnée de bombardements d'artillerie lourde contre la périphérie de la ville et la zone voisine d'Al-Bustan, a conduit à de violents affrontements avec les forces de résistance locales.

Le ministère libanais de la Santé a annoncé samedi soir que le bilan de l'agression sioniste en cours contre le Liban depuis le 8 octobre 2023 s'est alourdi à 2.448 martyrs et 1.471 blessés.