Plus de 3.000 massacres ont été commis par l'entité sioniste depuis le début de sa guerre génocidaire à Ghaza, le 7 octobre 2023, indique dimanche le bureau des médias de l'enclave palestinienne.

Le directeur général du Bureau, Ismail Al-Thawabta, a déclaré que "le massacre de Beit Lahia s'inscrit dans le cadre du plan de déplacement du gouvernorat du nord de Ghaza mis en œuvre par les forces d'occupation et est ajouté au dossier de l'occupation, qui a commis plus de 3.000 massacres, tuant plus de 17.000 enfants et 11.000 femmes en 380 jours de guerre".

Al-Thawabta a souligné que l'armée d'occupation sioniste "mène clairement une guerre de nettoyage ethnique contre la population de la bande de Ghaza et une guerre historique complète de génocide contre le peuple palestinien".

Les avions militaires des forces d'occupation sioniste ont mené des frappes aériennes meurtrières sur la ville de Beit Lahia, samedi soir, faisant 87 martyrs et détruisant tout un quartier résidentiel.

Cette frappe est l'une des plus meurtrières de ces dernières semaines. Des dizaines d'autres personnes seraient coincées sous les décombres, ont indiqué les secouristes à Ghaza.

Ghaza : l'émissaire de l'ONU condamne la frappe sioniste sur Beit Lahia

Le Coordonnateur spécial des Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a condamné le massacre commis samedi soir par l'armée sioniste à Beit Lahia, dans le nord de Ghaza, et qui a coûté la vie à 87 Palestiniens.

"Le cauchemar à Ghaza s'intensifie. Des scènes horribles se déroulent dans le nord de la bande de Ghaza, au milieu d'un conflit, de frappes (sionistes) incessantes et d'une crise humanitaire qui ne cesse de s'aggraver", a déclaré Wennesland dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

"A Ghaza (à Beit Lahia précisément), des dizaines de personnes ont été tuées la nuit dernière dans des frappes aériennes" sionistes, a rapporté l'émissaire onusien, soulignant que cela fait suite à deux semaines d'opérations intensifiées qui ont fait des dizaines de martyrs parmi les civils et à un "manque quasi total" d'aide humanitaire parvenant aux populations du nord.

"Je condamne les attaques continues contre les civils. La guerre doit cesser (...), les civils doivent être protégés où qu'ils se trouvent. L'aide humanitaire doit être fournie sans entrave", a ajouté le représentant de l'ONU.

Les avions militaires des forces d'occupation sionistes ont mené des frappes aériennes meurtrières sur la ville de Beit Lahia, samedi soir, faisant 87 martyrs et détruisant tout un quartier résidentiel. Cette frappe est l'une des plus meurtrières de ces dernières semaines.

Des dizaines d'autres personnes seraient coincées sous les décombres, ont indiqué les secouristes à Ghaza.

Escalade sioniste : la Palestine demande la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de la Ligue arabe

La Palestine a présenté une demande urgente pour la tenue d'une session extraordinaire du Conseil de la Ligue Arabe au niveau des délégués permanents dans les plus brefs délais, a annoncé dimanche, le délégué permanent de l'Etat de Palestine auprès de la Ligue arabe, l'ambassadeur Mohannad Al-Aklouk, à la lumière de la poursuite de l'escalade des agressions sionistes contre les Palestiniens qui durent depuis plus d'un an.

Dans une déclaration à l'agence palestinienne de presse, Wafa, M. Al-Aklouk a indiqué que la demande de cette réunion intervient dans un contexte de la poursuite de la brutalité des crimes et du génocide commis par l'entité sioniste contre le peuple palestinien, une phase encore plus brutale à travers laquelle l'occupation vise aussi la mise en œuvre des pires formes de déplacements forcés, de destruction et de famine, en particulier dans le nord de la bande de Ghaza, face au silence international.

De plus, le diplomate a ajouté que la Ligue arabe devrait assumer ses responsabilités historiques face aux crimes sionistes sans précédent dans l'histoire, qui représentent une menace réelle pour la sécurité nationale arabe dans son ensemble, et pas uniquement pour le peuple palestinien.

Outre les martyrs et les blessés palestiniens, le génocide sioniste qui se poursuit dans la bande de Ghaza depuis un an, a causé des destructions massives de bâtiments résidentiels et d'infrastructures et une famine meurtrière.

Ghaza: Oxfam condamne l'assassinat d'ingénieurs hydrauliciens lors d'une attaque sioniste

L'ONG Oxfam a condamné, dimanche, l'assassinat par les forces d'occupation sionistes de quatre ingénieurs hydrauliciens au Sud de la bande de Ghaza.

Selon cette organisation humanitaire, les quatre ingénieurs et travailleurs du secteur de l'eau ont été attaqués alors qu'ils se rendaient à Khuzaa, à l'est de Khan Younes, dans le sud de la bande de Ghaza, pour y réparer des infrastructures hydrauliques.

"Malgré une coordination préalable avec les autorités (sionistes), leur véhicule clairement identifié a été bombardé", a-t-elle affirmé dans un communiqué.

OXFAM a soutenu, à ce titre, que "leur mort aggrave la crise humanitaire catastrophique à Ghaza, où l'accès à l'eau potable est déjà gravement compromis".

Relevant que les ingénieurs et les ouvriers tués par les forces sionistes, travaillaient pour la "Coastal Municipalities Water Utility (CMWU)", avec laquelle Oxfam travaille en partenariat, l'ONG a exprimé, à l'occasion, sa "solidarité" avec cette compagnie, ses partenaires et les familles des victimes.

Au moins 30 Palestiniens arrêtés par les forces sionistes en Cisjordanie occupée

Au moins 30 Palestiniens ont été arrêtés à la suite d'incursions des forces d'occupation sionistes en Cisjordanie occupée, portant à 11.300 le nombre de détenus depuis le 7 octobre 2023, indiquent dimanche des organisations.

Dans un communiqué commun, l'Autorité pour les Affaires des prisonniers et ex-prisonniers et le Club des prisonniers palestiniens ont précisé que les forces d'occupation ont arrêté au moins 30 citoyens de Cisjordanie, de samedi soir à dimanche matin.

La plupart des arrestations ont eu lieu dans les gouvernorats d'El Khalil, Naplouse, Ramallah, Jénine, Ariha, El Qods et Salfit.

La source ajoute que "l'occupant continue de procéder à des raids et à un harcèlement généralisés, accompagnés de menaces contre les détenus et leurs familles, en plus du sabotage et de la destruction des maisons des citoyens".

Ghaza: le bilan de l'agression sioniste s'élève à 42.603 martyrs

Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est élevé à 42.603 martyrs et 99.795 blessés, en majorité des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre 2023, ont indiqué dimanche les autorités palestiniennes de la santé.

Selon la même source, "84 martyrs et 158 blessés ont été acheminés vers les hôpitaux de la bande de Ghaza, suite à sept massacres commis par l'occupation contre des familles palestiniennes au cours des dernières 24 heures".

Un bilan précédent faisait état de 42.519 martyrs et 99.637 blessés.

Les autorités palestiniennes ont affirmé qu'"il y a encore un certain nombre de victimes sous les décombres et sur les routes, et que les ambulances et les équipes de la Défense civile ne peuvent pas les atteindre".

Outre les martyrs et les blessés, le génocide sioniste qui se poursuit dans la bande de Ghaza depuis un an, a causé des destructions massives de bâtiments résidentiels et d'infrastructures ainsi qu'une famine meurtrière.