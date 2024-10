Les Gabonais sont appelés aux urnes le 16 novembre prochain pour voter par référendum le nouveau projet de constitution, étape-clé vers le retour à un régime civil promis par les militaires au pouvoir depuis 2023, a annoncé le gouvernement de transition.

Le projet de loi fondamentale a été adopté jeudi en Conseil des ministres, indique un communiqué transmis dans la soirée par Laurence Ndong, porte-parole du gouvernement mené par le général Brice Ngema Oligui.

"Le Conseil des Ministres a exprimé sa satisfaction concernant l'aboutissement du projet de nouvelle Constitution (...) La prochaine étape décisive du processus de transition sera l'organisation du référendum constitutionnel", indique ce communiqué.

Il précise que quatre décrets ont été adoptés pour encadrer la procédure, dont l'un convoque le collège électoral "le 16 novembre 2024", et un autre précise que les électeurs auront le choix entre deux bulletins, "Oui" et "Non".

Le projet de loi fondamentale n'a pas encore été rendu public, pas plus que les quelque 800 amendements proposés par l'Assemblée constituante qui avait été convoquée pour donner son "avis motivé" sur le texte rédigé après la récolte d'un millier de propositions lors d'un dialogue national inclusif organisé au mois d'avril.

Le 30 août 2023, Ali Bongo Ondimba a été renversé du pouvoir à la suite d'un changement anticonstitutionnel mené par des militaires qui ont dissous les institutions avant de nommer un parlement de transition, avec des personnalités membres de partis politiques et de la société civile.

Le général Oligui a promis de rendre le pouvoir aux civils au terme du processus de transition.