La Faculté de Médecine et de Pharmacie de l'Université "Kasdi Merbah" d'Ouargla (UKMO) a organisé la 6ème session du concours régional de médecins résidants avec la participation de 211 médecins généralistes issus de 13 wilayas du Sud et des Hauts plateaux, a indiqué samedi un communiqué de cet établissement.

Ce concours qui intervient en application d'une décision conjointe entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère de la Santé, et fait l'objet d'un suivi continu des plus hautes autorités du pays, vise à former des praticiens spécialistes susceptibles d'assurer des prestations médicales de meilleure qualité au profit des citoyens, selon le même document.

Ces candidats ont été répartis entre différentes disciplines médicales, à savoir l'anesthésie-réanimation, la chirurgie générale, l'orthopédique, la radiologie médicale, la médecine interne, la pédiatrie et la gynécologie, a-t-on fait savoir.

Cette session s'est déroulée sous la supervision d'une commission mixte composée de six doyens de facultés de médecine de différentes universités du pays pour garantir l'intégrité et la transparence du processus, ajoute la même source.

L'UKMO réaffirme, à cette occasion, son engagement à contribuer au développement du secteur de la Santé à travers la formation des compétences humaines appelées à fournir des prestations sanitaires de qualité aux citoyens, a conclu le communiqué.