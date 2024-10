Des spécialistes en urologie ont appelé, samedi, lors des travaux du 9e Congrès international de la Société algérienne d'Urodynamique et de Pelvi-périnéologie (SALUD-PP), à l'impératif d'associer toutes les spécialités médicales en lien avec les maladies et la chirurgie rénales en vue de garantir une meilleure prise en charge du patient et de lutter contre l'errance médicale.

A cet effet, les intervenants ont affirmé que l'urologie nécessite l'association d'autres spécialités telles que la gynécologie-obstétrique, la neurologie, l'oncologie afin d'éviter l'errance médicale et d'assurer une meilleure prise en charge au patient.

Intervenant à cette occasion, le Pr. Khireddine Chetibi, chef de service de néphrologie et implantologie au CHU d'Annaba a évoqué le problème de vessie neurologique qui est un sujet complexe pouvant causer un handicap et impacter le quotidien du patient.

Elle survient suite à un accident de la circulation ou à l'altération du système nerveux (AVC), d'où la nécessité d'une prise en charge multidisciplinaire pour sécuriser les reins et donner une meilleure qualité de vie au patient, a expliqué Pr. Chetibi.

Dans le même sillage, le spécialiste a rappelé que la médecine a évolué ces dernières années, grâce aux nouvelles solutions thérapeutiques pour le problème de vessie neurologique, notamment à travers la chirurgie et la rééducation, d'où l'importance de collaborer avec une équipe pluridisciplinaire.

Pour sa part, Dr Célia Mahmoudi, spécialiste en médecine nucléaire a souligné que l'introduction de la tomographie par émission de pistons (Pet scan) a révolutionné le monde de l'imagerie médicale, en assurant un dépistage précis des tumeurs cancéreuses, ce qui facilite l'évaluation de la maladie et la prescription du bon traitement.

La médecine nucléaire recourt aussi à cette technique innovante en oncologie, notamment pour le cancer de la prostate, à travers la diffusion dans le corps d'un produit radioactif permettant la destruction de toutes les cellules cancéreuses, augmentant ainsi les chances de guérison.

Pour sa part, le chef du Service de chirurgie urologique au CHU de Constantine, président de l'Association algérienne d'Urodynamique et de Pelvi-périnéologie (SALUD-PP), le Pr Abderrezak Dahdouh, a affirmé que les facultés de médecine en Algérie avaient formé 700 chirurgiens urologues, qui exercent dans les deux secteurs, privé et public, appelant par la même occasion, à davantage de formation pour l'amélioration de la prise en charge des patients, notamment ceux victimes d'accidents de la route, et les personnes âgées, dont le nombre continue d'augmenter avec l'amélioration de l'espérance de vie, d'autant plus que cette catégorie a plus de chance de développer des maladies chroniques et graves, dues au facteur de l'âge.

Le Pr Hocine Cherid, Chef du service de médecine physique et de rééducation à l'EHS Azur Plage (Alger), a souligné, de son côté, l'importance de la formation continue, pour les chirurgiens et médecins urologues, comme pour les spécialités concernées, pour améliorer la prise en charge du patient et s'enquérir des nouveautés mondiales dans ce domaine, annonçant le lancement de sessions de formation tout au long de l'année.

Le 9e Congrès international de la SALUD-PP a appelé à la mise en place d'un cadre médical et paramédical adéquat, pour une meilleure prise en charge des patients, grâce à la coordination entre toutes les spécialités.