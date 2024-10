Une journée scientifique de sensibilisation sur l'ostéoporose a été organisée, dimanche au CHU Issad-Hassani de Béni-Messous (Alger), visant à encourager le dépistage de cette pathologie.

"L'ostéoporose est souvent sous-estimée car considérée comme une maladie silencieuse et qui ne se déclare qu'en cas de fracture. D'où l'importance de rechercher par le dépistage la population touchée pour la traiter", a déclaré le Pr. . Bilal Bengana, chef de service rhumatologie dudit CHU et initiateur de cette rencontre, en collaboration avec les services des pathologies et chirurgie dentaire et de la Médecine du travail.

Tout en précisant que cette pathologie affecte en moyenne 1 femme sur 3 et 1 homme sur 5 de la population, il a précisé que l'action de sensibilisation est destinée au large public mais aussi au personnel médical, "certains praticiens ne pensant pas à orienter leurs patients vers les rhumatologues pour des examens poussés, même en cas de fractures".

Cela, au moment où "une fracture peut être suivie d'autres (cascade fracturale)", at-il ajouté, avant d'évoquer les multiples facteurs de risques d'atteinte de la fragilité osseuse, à savoir l'âge, la sédentarité , le tabac, la ménopause précoce, certaines classes de médicaments (corticoïdes, antiaromatases), les affections rénales, les toxiques, etc.

Sa consœur du même service, la Pr Salima Lefkir, a insisté, quant à elle, sur l'aspect de la prévention, notamment au moyen d'une "activité physique régulière pour revitaliser les os", tout en soulignant le rôle "très important " du médecin généraliste agissant de la sensibilisation primaire.