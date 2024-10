Le chef de l'Etat sénégalais Bassirou Diomaye Faye a visité samedi des zones dans l'est et le nord du pays frappées par des inondations causées par une crue inhabituelle du fleuve Sénégal et ayant fait des milliers de victimes.

Environ 55.000 personnes dans 51 villages et 44 autres sites, agricoles notamment, ont été, jusqu'à vendredi, touchées par ces inondations provoquées par un débordement du fleuve Sénégal à la suite de fortes pluies, a annoncé le gouvernement samedi.

Plus de 1.000 hectares de champs de piment, riz et maïs, ont été, selon le gouvernement, touchés par cette catastrophe survenue dans les départements de Tambacounda et Bakel (est), Matam et Saint-Louis (nord), des zones où les habitants vivent principalement de l'agriculture.

Le président Faye, élu en mars, "a visité plusieurs localités" à Bakel, a affirmé samedi à des médias le ministre porte-parole du gouvernement Amadou Moustapha Ndieck Sarré.

Des vivres, des tentes, des matelas et des moustiquaires notamment ont été acheminés aux sinistrés, selon le gouvernement.

Une crue d'une ampleur inhabituelle frappe les riverains du fleuve Sénégal, qui prend sa source en Guinée et coule au Sénégal, en Mauritanie et au Mali, trois pays ayant en commun notamment un barrage hydro-électrique installé au Mali, à Manantali.

Des images de télévisions et sur les réseaux sociaux montrent des habitations, des écoles, des édifices publics, des champs, sous les eaux, et des populations contraintes d'abandonner leurs domiciles pour s'installer sur des sites à l'abri des eaux.