La session de formation pour la qualification du chef scout "Al-Maqdissi", organisée par l'Association des anciens scouts musulmans algériens au profit des Commissaires scouts, a été clôturée, samedi à Alger.

Cette formation, organisée trois jours durant, s'est déroulée au niveau de quatre (4) ateliers consacrés a plusieurs volets relatifs au chef scout "Al-Maqdissi", en vue de mettre en avant la place privilégiée de la ville sainte d'Al Qods et de la Palestine, et leur lien avec la Révolution de libération nationale ainsi que l'importance de renforcer les campagnes de sensibilisation dans ce sens.

Lors de ces ateliers, l'accent a été mis sur la nécessité de fournir au chef scout, toutes les informations et les connaissances historiques sur la terre de Palestine sous occupation et sur le génocide perpétré par l'occupation sioniste notamment dans la bande de Ghaza.

Dans ce cadre, le Commandant général de l'Association des anciens scouts musulmans algériens, Mustapha Saadoune, a précisé que ce stage s'inscrivait dans le cadre du programme annuel tracé par son organisation, dans le but d'informer les participants sur les principales activités de formation et de sensibilisation que l'organisation anime au profit des jeunes et des enfants tout au long de l'année, relevant par la même occasion, ses démarches pour la création d'un réseau national pour la formation dans le domaine du travail de terrain des scouts.

Lors de ce stage, il a été essentiellement question de la formation et de la qualification du chef scout "Al-Maqdissi", à travers son initiation à la juste cause palestinienne, a-t-il ajouté.

Au terme de cette session de formation, des certificats ont été remis à des femmes guides et des éclaireuses et à d'anciens pionniers des SMA ayant bénéficié de ce stage.

El Bayadh : Hamzaoui supervise la cérémonie de lancement de la saison de scoutisme 2024-2025

Le commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Abderrahmane Hamzaoui a supervisé, samedi à El Bayadh, la cérémonie de lancement de la saison de scoutisme 2024-2025 qui a pour slogan "L'avenir est à nous les jeunes".

Lors d'une cérémonie organisée pour la circonstance à la Maison de la culture et des arts "Mohamed Belkheir", en présence des autorités locales, de cadres scouts de diverses régions du pays et de membres de la famille révolutionnaire et du mouvement associatif de la wilaya, M. Hamzaoui a souligné que "les SMA ont réalisé des progrès dans le cadre de leurs objectifs d'éducation des enfants et d'encadrement des jeunes, ce qui a contribué à l'augmentation du nombre des adhérents à plus de 300.000 membres".

"Le lancement de la saison de scoutisme coïncide avec la commémoration de deux événements nationaux importants, à savoir la Journée nationale de l'émigration et le 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération. Notre commandement vise à atteindre, dans les années prochaines, 500.000 adhérents dans le cadre de sa vision pour la commémoration du centenaire de la fondation des Scouts musulmans algériens en 2036, ayant comme objectif d'atteindre plus d'un million et demi de scouts adhérents", a-t-il déclaré.

Dans le cadre du programme élaboré pour la saison scouts en cours, de nombreux objectifs ont été fixés, dont la focalisation sur la formation, l'instruction et la qualification pour développer les capacités des jeunes à commander et à remplir des rôles importants, que ce soit au sein des SMA ou de la société, a-t-il fait savoir, signalant le lancement du programme de la deuxième promotion de jeunes commandants en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports".

Au début novembre prochain, sera organisée une session arabe des commandants encadreurs pour former les formateurs dans les rangs des scouts musulmans algériens et élargir les sessions de formation dans différents domaines. Une grande importance sera donnée aux jeunes au cours de cette saison, a encore indiqué M. Hamzaoui.

"Conformément à la politique de l'Etat qui accorde un intérêt particulier aux jeunes, le programme des SMA vise à les accompagner, les soutenir et les protéger contre différents fléaux en appui aux efforts déployés par différents secteurs publics dans ce domaine", a-t-il ajouté.

L'Algérie abritera en décembre prochain le congrès arabe des cadets avec la participation de plusieurs associations de scouts arabes, ainsi que le Congrès arabe des guides et autres manifestations scoutes.

Le commandant général des SMA a appelé à conjuguer les efforts de tous et à œuvrer avec différents partenaires en vue de réaliser les nombreux objectifs dont le développement du patriotisme, de la citoyenneté, la valorisation et le renforcement des modèles et des initiatives réussies dans la société et la lutte contre tous les phénomènes étranges à la société algérienne.

Au passage, il a rappelé les réalisations des SMA dont le développement de la plateforme numérique des SMA qui permet d'enregistrer directement et facilement les adhérents, et la création de clubs et faoudjs scouts à travers les différentes régions du pays.

Au cours de la saison écoulée, de nombreuses structures de cette organisation ont été renouvelées, que ce soit à travers les commissariats de wilayas ou les faoudjs scouts leur donnant un nouveau souffle et offrant aux jeunes l'opportunité d'assumer des responsabilités.

Plus d'un tiers des dirigeants scouts ont moins de 35 ans d'âge, a-t-il fait savoir, soulignant, d'autre part, que sur le plan international, les SMA ont pris part au Congrès mondial des scouts décrochant pour la première fois le statut de membre du Comité mondial des scouts.