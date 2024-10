Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche a affirmé, dimanche à Alger, que le secteur du tourisme connait une "grande compétitivité" et a besoin de compétences qualifiées et professionnelles, d'où la nécessité de redoubler d'efforts pour former des étudiants qualifiés pour la vie professionnelle et le marché de l'emploi dans ce domaine.

Dans son allocution à l'ouverture de l'année scolaire 2024-2025 à l'Ecole nationale supérieure du tourisme (ENST), le ministre a souligné l'importance de "déployer davantage d'efforts pour préserver cet établissement de formation afin de préparer un étudiant qualifié pour la vie professionnelle et le marché de l'emploi dans le secteur du tourisme qui connait une grande compétitivité et a besoin de compétences qualifiées et professionnelles".

Il a également relevé le "grand nombre" de candidats parmi les bacheliers dépassant 1800, ce qui démontre, selon lui, que le secteur du tourisme "est désormais un domaine attractif pour les jeunes dans divers domaines".

M. Didouche a mis en avant "l'engouement" pour les établissements de formation en tourisme, en adéquation avec "la dynamique que connait le secteur dans plusieurs domaines, à travers l'adoption de méthodes modernes dans la gestion et la numérisation des inscriptions".

Le secteur aspire à "réaliser une Ecole nationale supérieure du tourisme dans la wilaya de Tipaza, conforme aux normes nationales et internationales avec une capacité d'accueil de plus de 500 places pédagogiques et dotée de toutes les infrastructures nécessaires", ajoute le ministre.

Par ailleurs, il a rappelé que l'Etat mise sur le secteur du tourisme en tant que secteur alternatif aux hydrocarbures et complémentaire à l'économie nationale et en tant qu'attrait pour l'investissement qui contribue à la création de postes d'emplois.

De son côté, le Directeur général de l'ENST a souligné que le secteur du tourisme figure parmi ceux sur lesquels l'Etat compte pour diversifier l'économie nationale, ce qui exige, a-t-il dit, de "garantir une formation diversifiée pour appuyer le marché national de l'emploi et de s'adapter aux méthodes modernes en matière de services et de main d'œuvre qualifiée".

Cette année, quelque 986 étudiants bénéficieront d'une formation à l'ENST pour l'obtention d'une licence et 44 autres pour le master, a-t-il ajouté.