Le milieu international algérien Badreddine Bouanani (19 ans), a prolongé son contrat avec l'OGC Nice (Ligue 1 française de football) de deux saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2029, a annoncé le quotidien sportif L'Equipe mercredi. " Le joueur est récompensé en signant un nouveau contrat avec l'OGC Nice. Bouanani est désormais lié avec le Gym jusqu'en 2029", indique la même source.

Ayant rejoint le club azuréen en juillet 2022, en provenance de Lille OSC, son club formateur, Bouanani avait joué son premier match professionnel avec les "Aiglons" en janvier 2023. Il avait fait l'objet d'un prêt au FC Lorient (Ligue 2) lors de la seconde partie de la précédente saison (11 apparitions/ 1 but). Bouanani est apparu à 7 reprises depuis le début du nouvel exercice, pour deux titularisations. International U16, U18 et U19 français, Bouanani avait décidé en mars 2023 de rejoindre la sélection algérienne.

Il avait honoré sa première sélection avec les "Verts" le 23 mars 2023 contre le Niger (2-1), au stade Nelson-Mandela de Baraki. Il compte 6 sélections. Il figurait dans la liste des 26 joueurs retenus par le sélectionneur national Vladimir Petkovic pour la double confrontation remportée par les Vers contre les Eperviers du Togo (5-1, 1-0) les 10 et 14 octobre 2024, pour le compte de la 3e et 4 journées des qualifications de la CAN 2025 (groupe E).