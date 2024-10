Le match MC Alger-Olympique, comptant pour la 6e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, se jouera le jeudi 24 octobre au stade du olympique du 5-juillet d'Alger, a annoncé la Ligue de football professionnel, jeudi sur son site officiel. Cette délocalisation fait suite à la fermeture temporaire du nouveau antre du "Doyen" le stade Ali Ammar dit Ali la Pointe de Douera, nouveau fief du club algérois pour des travaux de remise à niveau (pose de nouveaux sièges et pelouse, NDLR).

Le "Doyen" a reçu le MC Oran (1-0), vendredi dernier au stade Nelson-Mandela de Baraki, dans le cadre de la 4e journée de la compétition. Cette 6e journée débutera ainsi le jeudi 24 octobre, et se poursuivra le vendredi 25 octobre, avec quatre matchs au menu, dont le derby de l'Est entre le CS Constantine et l'ES Sétif, alors que trois matchs sont programmés le samedi 26 octobre. Au terme de la 4e journée, le MCA occupe la position de dauphin (8 pts), à un point derrière l'Olympique Akbou, leader provisoire avec 9 unités.