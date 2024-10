La JSK était méconnaissable et loin de sa valeur, d'ailleurs une défaite très mal digérée par les dirigeants et les supporteurs face à une jeune équipe qui a subi une énorme pression durant toute la semaine.

Fiche technique

Stade Miloud Hadefi (Oran) Affluence moyenne, arbitrage de Harkat assisté de Ghizlane et Zitouni. Bekouassa et Djenadi (VAR)

Buts : Chaouch (26’) et Dahar (82’)

Avertis : Dahar (13’) Belharrane (45’+1), Benamara (62’) MCO ; Bendaoud (31’) Akhrib (38’) JSK

MCO : Rahmani, Guessoum, Belharrane, Chaouch, Kerroum, Benamara (Chadli, 85’) Aguieb (Aliane, 35’) Dahar, Aribi, Boukholda (Motrani, 61’) Boussalem

Entr. : Chelle

JSK : Berrabeh, Hamidi, Koné, Mokadem, Madani, (Benayed, 73’) Bendaoud (Chekal, 73’) Kanouté, Boudebouz (Adjout, 90’+2) Akhrib, (Ouattara, 83’) Rejem (Berkane, 73’) Bwalya

Entr. : Benchikha

Les joueurs du MCO avaient même failli recourir à un débrayage pour alerter l'opinion, mais les camarades de l’ex canaris Kerroum ont préféré se dépenser pour prouver aux fans que tout ce qui a été dit durant la semaine n'était que « spéculations ».

Les locaux furent animés d'une volonté d'acier et d'une rage de vaincre. A cette grave défaillance, s’ajoute la faillite de la ligne défensive, dont la passivité a permis au MCO d’ouvrir la marque dès la 26 e de jeu, suite à une balle arrêtée le gardien Ben Rabah a renvoyer la balle dans les pieds de Chaouche qui ouvre la marque, 1 à 0 est le score à la fin de la première mi-temps quelque minute plus tard les oranais ont failli d’aggraver la marque, par ailleurs les verts et jaune ont créé quelque occasion mais son danger sur le score de un bute a zéro que arbitre de la rencontre a sifflet la première période.

Au retour des vestiaires, Abdelhak Benchikha, voulant aller boire le calice jusqu’à la lie, n’a rien voulu changer. Le Mouloudia d’Oran a été sauvé dix minutes plus tard par la VAR lorsque l’arbitre de la rencontre avait sifflé un penalty sur une faute peu évidente sur Akhrib.

Après vérification de vidéo, l’homme en noir annule la décision. Les changements opérés par Benchikha afin de donner un plus un nouveau sang à son équipe n’ont rien donné.

Ni au niveau de la ligne d’attaque, ni sur le plan de schéma tactique. Le club kabyle continue à gaspiller les balles offensives de la même manière qu’en première mi-temps, malgré le recul du MCO qui a préféré jouer avec un bloc bas. C'est ainsi qu'à la 80' sur un pressing de Hamraoui dans la surface de réparation par Chekal pris de panique, contrôle la balle de la main, les Oranais ont réussi à obtenir un pénalty à la 80e qui a été transformé par Dahar qui a battu le jeune gardien kabyle, Benrabah qui n’a rien pu faire.

A deux à zéro, le score était rassurant pour le MCO qui n’a eu qu’à gérer le reste de la partie et engranger ainsi les trois points de la victoire et remonter à la 7e place au classement général. la JSK n'a donné à aucun moment au cours de ce match l’impression de pouvoir revenir et bousculer des Hamraoua hyper motivés à s’offrir les trois points de la victoire. Avec cette défaite, la JSK descend à la 9e place. Tout est à refaire pour la direction du club, avant qu’il ne soit trop tard.

F. Y.



Les résultats complets et classement

Résultats complets et classement, à l'issue des matchs de la 5e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, disputés vendredi et samedi :

Vendredi 18 octobre 2024:

Olympique Akbou - ASO Chlef 0-0

USM Khenchela - MC Alger 0-1

ES Sétif - ES Mostaganem 1-0

USM Alger - CR Belouizdad 0-0

Samedi 19 octobre 2024 :

MC El-Bayadh - NC Magra 4-0

CS Constantine - Paradou AC 2-1

US Biskra - JS Saoura 2-1

MC Oran - JS Kabylie 2-0

Classement : Pts J

1). MC Alger 11 5

2). Olympique Akbou 10 5

3). CS Constantine 9 5

4). USM Alger 8 4

--). ES Sétif 8 5

--). US Biskra 8 5

7). MC Oran 7 5

8). JS Kabylie 6 5

--). MC El Bayadh 6 5

10). USM Khenchela 5 4

11). ES Mostaganem 4 4

--). JS Saoura 4 5

--). CR Belouizdad 4 5

--). Paradou AC 4 5

15). ASO Chlef 3 4

--)NC Magra 3 5.