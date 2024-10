Le coureur de l'équipe "Madar Pro Cycling Team", Mohamed Nadjib Assal s'est adjugé la 3e étape du tour national cyclisme de Tlemcen, disputée, samedi, sur une distance de 140 kilomètres dans la ville de Sebdou.

Mohamed Nadjib Assal a franchi la ligne d'arrivée au sprint avec un temps de 3h 10m 01s, devant ses deux coéquipiers du même club, Hamza Yacine et Mansouri Hamza. Chez les juniors, la première place est revenue à Anes Riahi du club Amel El-Malah, sur la même distance, bouclant la course en 3h 12m 48s, devançant respectivement les deux coureurs de la sélection nationale de cyclisme, Hamzioui Salah et Cherhabil Abdelhamid.

Au classement général après cette 3e étape, le cycliste Hamza Yacine du "Madar Pro-Cycling Team" conserve le maillot jaune de leader en seniors et Riahi Anes du Amel El Malah chez les juniors. Cette manifestation sportive de quatre jours, organisée par la Fédération algérienne de cyclisme (FAC) en collaboration avec la ligue de wilaya de Tlemcen et la direction de la Jeunesse et des Sports et avec la participation de plus de 51 coureurs cyclistes de 12 clubs, sera clôturée, dimanche, avec le déroulement de la quatrième étape et le grand prix de la ville de Tlemcen qui aura lieu au plateau Lella Setti, sur un circuit fermé 3,4 km en 25 tours pour les juniors et seniors.

Cyclisme : Report de la Coupe d'Algérie cadette aux 15 et 16 novembre (Fédération)

La Coupe d'Algérie de cyclisme "catégorie cadette", initialement prévue les 1 et 2 novembre à Constantine, a été reportée aux 15 et 16 du même mois, a annonce samedi la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), sans fournir plus de détails. D'autre part, le stage de formation dans la spécialité "Photo Finish", initialement programmé le 31 octobre courant à Constantine, a été reporté au 14 novembre prochain à la maison de jeunes Saad Malki, la nouvelle ville Ali Mendjeli (Constantine), indique la même source. "Un stage d'envergure nationale, qui portera essentiellement sur le traitement électronique des photos finish", a détaillé l'instance fédérale dans un bref communiqué, diffusé sur ses réseaux sociaux. Une initiative qui s'inscrit dans le programme de développement de la FAC, à travers la formation de nouvelles compétences, y compris dans le domaine de l'arbitrage.