La championne olympique algérienne de boxe, Imane Khelif, a dévoilé dimanche à Alger son long parcours sportif marqué par "le travail et la persévérance" et se projette désormais sur l'avenir et ses prochaines échéances.

Lors d'une rencontre avec la presse intitulée : "histoire de réussite", tenue au siège du Comité olympique et sportif algérien (COA) à Alger, la médaillée d'or aux JO de Paris est revenue longuement sur les meilleurs moments de gloire qu'elle a vécus à l'issue de son sacre olympique, en présence de ses deux entraîneurs, le Cubain Pedro Diaz, et l'Algérien Mohamed Chaoua.

Ayant mérité son sacre olympique, un titre arraché au terme d'une compétition entachée par une polémique sur sa légitimité à participer aux JO, accompagnée d'une vague de harcèlement sur les réseaux sociaux, l'Algérienne n'est pas revenue sur cette "campagne de dénigrement", exprimant son désir de faire avancer ce sport qui lui a permis de briller sur la scène internationale.

"Comme tout le monde le sait, j'étais profondément touchée par la violence du discours porté contre ma personne, et c'est pour cette raison que j'ai décidé de porter plainte contre X pour harcèlement moral devant le tribunal correctionnel de Paris", a dit la championne olympique algérienne lors de cette rencontre avec la presse.

La native de Tiaret, âgée de 25 ans, a préféré, à cette occasion, consacrer son intervention à son parcours de boxeuse, marqué par de nombreux et multiples obstacles afin de concrétiser son rêve olympique.

"Aujourd'hui, l'important pour moi est le fait que je suis devenue un exemple à suivre pour la jeunesse algérienne", a dit Imane Khelif qui ne cesse de remercier le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour son soutien indéfectible.

Désignée ambassadrice nationale de l'UNICEF en Algérie et championne des droits des enfants, Imane Khelif a également plaidé pour une meilleure représentation des femmes, notamment dans la boxe.

"Si on revenait à quelques années auparavant, les gens ne parlaient même pas de la présence des femmes dans notre discipline qui est la boxe, c'était un sujet réservé aux hommes, mais maintenant la situation a changé", a indiqué Khelif qui a débuté sa carrière de boxeuse en 2016.

Dans un discours plein de courage et de passion pour sa discipline de prédilection, la sportive algérienne ne compte pas s'arrêter à ce stade, en traçant un programme pour l'avenir avec la participation à des combats professionnels et pourquoi pas un projet de réalisation des académies de boxe.

"Je compte participer à des combats professionnels, sans pour autant laisser les compétitions amateurs organisées par la nouvelle instance mondiale, la World boxing. Je vise également à développer la boxe en Algérie et à créer des académies spécialisées dans cette discipline", a-t-elle précisé. De son côté, l'entraîneur Cubain Pedro Diaz, a loué l'engagement d'Imane Khelif à promouvoir la boxe et à encourager la pratique sportive parmi les jeunes algériens. "Je suis très fier de pouvoir participer au sacre olympique d'une boxeuse talentueuse et courageuse qui a su dépasser toutes les difficultés et obstacles pour réaliser son rêve d'enfance", a dit le coach cubain qui détient à lui seul 22 médailles olympiques. Imane Khelif a commencé à pratiquer la boxe en 2016. Deux années après, elle prend part à son premier championnat du monde de boxe féminine où elle avait été éliminée, de même qu'aux mondiaux-2019, avant de devenir vice-championne du monde en 2022 à Istanbul (Turquie).