Les 17 et 18 octobre 2024, le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Treichville en Coté d’Ivoire a accueilli un atelier de formation de haut niveau sur l’ablation par micro-ondes, une technique innovante de traitement des tumeurs du foie et de la thyroïde. Cet événement a rassemblé des experts de renom, dont l'expert Dr Said MAHMOUDI, président directeur général de l’hôpital Chahids Mahmoudi et ancien président de la Société Algérienne de Radiologie et d’Imagerie Médicale,

Le Dr S. Mahmoudi a animé le 17 et 18 octobre un atelier de formation des praticiens ivoiriens portant sur l’utilisation de la technique d’ablation par micro-ondes des tumeurs du foie et des nodules de la thyroïde. La formation portait sur la présentation de la technique avec illustrations des cas cliniques de l’Hopital Chahids Mahmoudi et aussi la pratique sur des patients, qui a partagé son expertise et ses connaissances avec des médecins ivoiriens venus de divers horizons.

La participation de figures de proue de la médecine ivoirienne, telles que M. YAO Etienne, directeur du CHU de Treichville, Pr Innocent ADOUBI, chef du service de cancérologie et directeur du Plan Cancer, ainsi que Pr Aboubakar DIABATE, chef du service de radiologie, a permis de renforcer la portée de cet atelier, transformant cette rencontre en un véritable échange d’expertise.

L’ablation par micro-ondes est une technique de pointe qui utilise des ondes électromagnétiques pour détruire les cellules tumorales de manière ciblée. Elle présente plusieurs avantages décisifs : une précision maximale, une sécurité accrue pour les tissus sains et une efficacité rapide dans la destruction des tumeurs. Cette approche révolutionnaire réduit considérablement les risques liés aux traitements plus invasifs et diminue le temps de récupération des patients.

L’atelier a permis à l’ensemble des participants d’approfondir leurs connaissances et d’observer de près la mise en œuvre de cette technologie. Le moment phare de cet événement fut la démonstration en direct d’une ablation de la thyroïde, réalisée par Dr Said MAHMOUDI Cette opération a offert une occasion unique aux praticiens de suivre chaque étape de l’intervention, de l’évaluation pré-opératoire jusqu’à la destruction des cellules tumorales, en bénéficiant des conseils avisés de l’expert algérien. Ce cas pratique a non seulement permis de visualiser les techniques d’ablation par micro-ondes, mais aussi d’échanger directement avec Dr MAHMOUDI sur les meilleures pratiques et les défis cliniques rencontrés dans le traitement des tumeurs.

Les échanges entre Dr MAHMOUDI et les médecins présents ont été d’une grande richesse, contribuant à une véritable transfert de savoirs. Ce type d’interaction, où des experts internationaux partagent leur expérience et leurs compétences avec leurs homologues locaux, est essentiel pour renforcer les capacités des soignants et améliorer la prise en charge des patients. Les discussions ont porté sur l’adaptabilité de ces nouvelles techniques dans le contexte local, les défis technologiques à surmonter, et les possibilités d’amélioration continue des soins.

Pour le CHU de Treichville, cet atelier représente un pas de plus vers l’intégration des technologies médicales de pointe au sein du système de santé ivoirien. L’établissement, fondé en 1938, joue un rôle essentiel dans la formation des médecins et dans l’introduction de traitements innovants. En accueillant cet atelier, le CHU de Treichville continue de se positionner comme un acteur clé dans la modernisation des soins de santé en Côte d’Ivoire.

L’importance de cet événement ne se limite pas à la technique elle-même, mais aussi à l’opportunité qu’il a offerte pour renforcer les liens professionnels et encourager l’innovation collaborative dans le traitement des tumeurs. Grâce à l’expertise de Dr Said MAHMOUDI et à l’engagement des professionnels ivoiriens, cet atelier marque une étape importante dans le développement de la médecine moderne en Côte d'Ivoire. Les connaissances et les compétences acquises au cours de ces deux jours auront sans aucun doute un impact direct sur la qualité des soins prodigués aux patients dans les mois et années à venir.

Cet atelier a non seulement permis de mettre en lumière une technologie de traitement innovante, mais a aussi offert une plateforme d’échanges fructueux entre experts nationaux et internationaux, contribuant ainsi à l’avancement des soins médicaux en Côte d'Ivoire.

Par F Yanis