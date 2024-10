Douze migrants accueillis dans un centre de demandeurs d'asile en Albanie depuis la semaine dernière ont embarqué samedi à bord d'un navire pour l'Italie, à la suite d'une décision d'un tribunal italien contre leur rétention, ont rapporté samedi, des médias.

Seize hommes originaires du Bangladesh et d'Egypte sont arrivés au port albanais de Shengjin mercredi, près d'un an après que Rome et Tirana ont conclu un accord prévoyant la création de deux centres en Albanie, d'où les migrants secourus en Méditerranée pourront effectuer une demande d'asile.

Cependant, peu après leur arrivée, quatre d'entre eux ont été identifiés comme "vulnérables" - deux affirmant être mineurs et deux autres ayant besoin de soins médicaux - et ont été renvoyés en Italie.

Les 12 demandeurs d'asile restants ont embarqué samedi à bord d'un navire des garde-côtes italiens, le "Guardia Costiera CP 422", qui, selon les autorités portuaires albanaises, citées par les médias, les transportera jusqu'à Brindisi, dans le sud de l'Italie.

Signé en novembre, l'accord entre Rome et Tirana a une durée de cinq ans et concerne les hommes adultes interceptés par la marine ou les garde-côtes italiens dans leur zone de recherche et de sauvetage dans les eaux internationales.

La procédure prévoit un premier contrôle sur un navire militaire, avant un transfert dans un centre du nord de l'Albanie, au port de Shengjin, pour une identification, puis vers un second centre, sur une ancienne base militaire à Gjader.