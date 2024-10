Les besoins ne cessent d’augmenter pour les communautés déplacées au Tchad suite aux inondations "catastrophiques" qui ont touché près de deux millions de personnes dans le pays, a alerté l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

"Nos équipes sont sur le terrain, en coordination avec les autorités locales et les partenaires pour s'assurer que l’aide fournie répond directement aux besoins urgents des personnes les plus durement touchées", a indiqué vendredi le chef de mission de l'OIM au Tchad, Pascal Reyntjens, cité dans un communiqué de l'Organisation onusienne.

Dans le cadre d'une crise régionale plus large qui touche 6,6?millions de personnes en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, "la situation au Tchad reste critique", selon l'OIM.

L'Organisation internationale pour les migrations intensifie ses efforts pour soutenir les communautés sévèrement touchées par les inondations massives au Tchad, qui ont causé le déplacement de plus de 13.000 personnes, et placé près de deux millions de personnes dans le besoin d’une d’assistance urgente, selon le texte.

Au 1er octobre, les inondations, concentrées dans la capitale N'Djamena qui accueille, à elle seule, 5.137?personnes déplacées, et dans les régions méridionales le long du fleuve Chari, ont sévèrement restreint l'accès à l'eau potable et perturbé les systèmes d’assainissement, engendrant un risque de maladies liées à l’eau et exacerbant les défis auxquels sont confrontées les familles déplacées.

La réponse de l'OIM a jusqu'à présent permis d’aider environ 14.?000?personnes dans la région du lac Tchad et à N'Djamena, a précisé l'OIM qui a mobilisé des équipes d'intervention rapide, en collaboration avec la Commission nationale pour la réintégration des réfugiés du Tchad (CNARR) et les principaux acteurs humanitaires, pour évaluer les besoins et recenser les personnes déplacées.

En conséquent, l'OIM, aux côtés de ses partenaires, lance un appel afin d’obtenir davantage de soutien et de pouvoir répondre aux besoins immédiats et à long terme des populations touchées par les inondations au Tchad.