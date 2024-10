Le ministre des Transports, Mohamed El Habib Zahana, a affirmé, jeudi à Alger, que la création prochaine de l'Autorité portuaire, permettra de s'adapter aux modes de gestion modernes au niveau des ports, soulignant que ses missions consisteront essentiellement à améliorer la situation des ports nationaux conformément aux normes internationales, afin d'augmenter leur rendement et leur compétitivité.

Répondant à une question sur les mesures prises afin de promouvoir les entreprises portuaires et sur la date de la création de l'Autorité portuaire, lors d'une plénière consacrée aux questions orales au Conseil de la nation, présidée par le président du Conseil, Salah Goudjil, en présence de membres du Gouvernement, le ministre a précisé, qu'en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministère a entamé la mise en place d'un organisme public sous forme d'une autorité portuaire, pour s'adapter aux modes de gestion modernes, tout en donnant la priorité à l'aspect économique.

Les missions de cette institution, qui sera opérationnelle dans les prochains mois au niveau des ports, porteront essentiellement sur l'élimination des obstacles et des dysfonctionnements issus du mode de gestion actuel, dans le but d'une organisation optimale du flux des marchandises, du renforcement des échanges commerciaux et de l'amélioration de la situation des ports nationaux conformément aux normes internationales, et ce, pour augmenter leur rendement et leur compétitivité et assurer la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur des ports, tout en veillant à la coordination entre les différents intervenants au niveau des ports.

Le ministre a, par ailleurs, indiqué que l'amélioration des prestations fournies aux opérateurs économiques et la contribution à la promotion des exportations hors-hydrocarbures à travers une stratégie propre aux ports, reposent sur plusieurs axes, dont la modernisation des infrastructures portuaires de base actuelles, à travers le réaménagement et l'entretien des quais, l'acquisition de matériels et d'équipements modernes en vue d'augmenter le rendement des ports et de réduire la durée de séjour des navires.

Concernant la numérisation, le ministre a affirmé que le ministère a procédé à la création de la plateforme numérique de la communauté portuaire qui est un système numérique conçu et développé par des compétences algériennes, à même de permettre aux opérateurs d'accéder à l'information en temps réel et de manière simplifiée et d'assurer l'interopérabilité des systèmes d'information, notamment le système d'information douanier, ayant abouti à la signature d'un protocole d'accord entre le groupe "Serport" et la Direction générale des douanes (DGD).