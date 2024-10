Une superficie de 130 mille hectares sera emblavée dans la wilaya de Médéa au titre de la campagne labours semailles 2024/2025, selon les objectifs tracés par la direction locale des services agricoles (DSA), soit la même superficie réalisée lors de la précédente campagne, a-t-on appris samedi, auprès de cette direction.

L'emblavement a commencé entre la fin septembre et le début du mois d'octobre courant, où les premières précipitations enregistrées durant cette période ont encouragé les céréaliculteurs à entamer leur campagne de labours-semailles, a fait savoir le directeur des services agricoles par intérim, Rachid Kermezli.

La superficie à emblaver sera consacrée au blé dur, tendre, à l'orge et à l'avoine, avec une prédominance pour le blé tendre et dur qui font partie des cultures stratégiques appelées à contribuer à assure une autosuffisance en la matière, a-t-il indiqué.

Par ailleurs, des dispositions ont été prises par la direction de la coopérative de céréales et de légumes secs (CCLS) de Berrouaghia, à l'est de Médéa, pour garantir la réussite de la présente campagne labours-semailles en mettant à la disposition des céréaliculteurs des quantités suffisantes de semences et d'engrais, selon le directeur de la CCLS, Walid Benatallah.

Il a fait état, dans ce contexte, d'un stock de près de 230 mille quintaux de semences au niveau des différents points de vente de la coopérative, dont plus de 14 mille quintaux déjà livrés aux céréaliculteurs.

Concernant les engrais, le directeur a fait savoir que plus de 9.900 quintaux sont mis à la disposition des agriculteurs de la wilaya, dont près du tiers a été livré au cours des derniers jours.

L'approvisionnement en semence et engrais des céréaliculteurs se poursuivra au fur et à mesure de l'avancement de la campagne de labours-semailles, a-t-il conclu.