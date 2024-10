Des travaux de réalisation de 100 logements publics locatifs (LPL) ont été lancés dans la commune de Youb (Saïda), a-t-on appris auprès de la cellule de communication de la wilaya.

Le wali de Saïda, Amoumene Mermouri a procédé, jeudi dernier, au lancement des travaux de réalisation de ces nouvelles unités d'habitation dans le chef-lieu de commune et de daïra, où il a insisté sur leur livraison dans les délais contractuels et le respect des normes de construction requises.

Le projet, doté d'une enveloppe budgétaire de plus de 300 millions de dinars et supervisé par l'Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), sera réalisé dans un délai de 16 mois, signale-t-on de même source.

Par ailleurs, la daïra de Youb bénéficiera, prochainement, d'un projet immobilier relevant de la même formule (LPL), dont le nombre d'unités n'est pas encore défini, a fait savoir la cellule de communication de la wilaya.

La direction de l'Habitat de la wilaya de Saïda recense, dans la daïra de Youb, un programme de logements de 995 unités, dont 805 déjà réalisées et le reste est en voie d'achèvement, a-t-on noté.

Un quota similaire de logements publics locatifs est en cours de réalisation dans la commune d'Ain Lahdjar, dont le chantier a été lancé au mois d'octobre en cours par le wali, a-t-on signalé.

La wilaya de Saïda a vu, récemment, son programme d'habitat consolidé par pas moins de 2.000 LPL affectés par les pouvoirs publics au titre du programme complémentaire et dont les procédures de choix des assiettes foncières devant abriter les futurs ensembles immobiliers sont en passe d'être achevées.