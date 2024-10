La campagne labours-semailles de la saison agricole 2024-2025 cible une superficie estimée à 121.000 hectares réservés à la céréaliculture dans la wilaya de Relizane, a-t-on appris, samedi, du directeur des services agricoles de la wilaya, Djalal Guermouai.

Lancée dernièrement, cette campagne touche plus de 60% de la superficie réservée au blé dur et tendre. La superficie restante est réservée à l’avoine et l’orge, outre 5232 ha pour la production de semences, a souligné M. Guermouai.

La superficie vouée à la culture des céréales est répartie comme suit plus de 79.000 ha réservés pour le blé dur, 9100 ha pour le blé tendre, 30.000 ha pour l’orge et 2600 ha pour l’avoine.

Pour la réussite de la campagne labours semailles, un guichet unique du crédit "R'fig" a été installé en juillet dernier au niveau de la Coopérative de céréales et légumes secs (CCLS) de Relizane, en plus de la création d’un nouveau guichet dans la commune de Mendès pour permettre aux agriculteurs d'accéder au crédit "R'fig", a indiqué le directeur de la CCLS, Aboubekr Kelakhi.

La CCLS a aussi fourni plus de 82000 qx de céréales et plus de 8500 qx d’engrais, selon le même responsable qui a souligné que les engrais et les semences et autres intrants sont disponibles en quantités suffisantes pour garantir la réussite de la saison agricole.

La direction des services agricoles (DSA) de la wilaya a mobilisé, pour cette saison agricole, un matériel important constitué de 3397 tracteurs et 10665 outils accompagnants.

Pour rappel, la wilaya de Relizane a réalisé, lors de la saison agricole 2023-2024, une production de plus de 85.000 quintaux de différentes variétés de céréales dont plus de 72.000 qx ont été stockés, selon la DSA.