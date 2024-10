Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb a affirmé, jeudi à Alger, que les efforts consentis par l'Etat, au cours des cinq dernières années dans le domaine social, ont permis de soutenir et d'améliorer le pouvoir d'achat du citoyen.

Lors d'une plénière au Conseil de la nation, consacrée aux questions orales, le ministre a souligné les efforts de l'Etat en matière de soutien et d'amélioration du pouvoir d'achat du citoyen, au cours des cinq dernières années, notamment les augmentations de salaires et la revalorisation des pensions et allocations de retraite.

M. Bentaleb a, en outre, rappelé le bilan de ces augmentations appliquées sur différentes étapes, de 2020 à 2024, le nombre des bénéficiaires et l'incidence financière de celles-ci, ajoutant que ces efforts s'inscrivent dans le cadre de la consécration du caractère social de l'Etat.

Après avoir souligné que la question des augmentations des salaires dans le secteur économique relève de la négociation, dans le cadre des conventions collectives de l'entreprise économique, le ministre a précisé que le rôle du secteur du travail est de "veiller à l'application stricte de ces conventions collectives".

Le ministre a également évoqué les mesures prises par le gouvernement, dont la création du dispositif de l'allocation chômage en vue de prendre en charge les demandeurs d'emploi et les accompagner, en sus de la mise en place des facilitations nécessaires au profit des micro-entreprises, à même de leur permettre de créer des postes d'emploi, notamment dans les régions du Sud et des Hauts-plateaux.