Des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses, continueront d'affecter plusieurs wilayas de l'Est du pays jusqu'à dimanche après-midi, annonce un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par les services de l'Office national de météorologie.

Ce BMS, placé en vigilance "Orange", concerne les wilayas de Bejaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf, Guelma et Souk Ahras, où les quantités de pluies attendues oscilleront entre 20 et 40 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm sur les wilayas côtières, et ce jusqu'à dimanche à 15H00, précise la même source.