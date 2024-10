Le surprenant leader du groupe (Centre-Est), le promu le MB Rouissat, a concédé contre toute attente, le nul à domicile face au HB Chelghoum Laid (1-1), mettant fin à une série de 4 victoires de rang, ce dont profitent l'USM Harrach et l'USM Annaba victorieux sur le même score (2-0), alorsque l'ES Ben-Aknoun et l'ASM Oran (Centre-Ouest) accrochés à domicile (1-1), perdent de précieux points en tête du classement, à l'issue de la 5e journée de Ligue 2 amateur disputée vendredi.

Dans le Groupe Centre-Est, le leader le MBR (13e pts) qui visait une cinquième victoire consécutive, a raté le coche devant son public en se contentant d'un nul. Menés au score depuis la 80e minute, les joueurs de Rouissat ont du attendre le temps additionnel (90+1) pour revenir au score.

Ce nul profite largement au trio, l'USM Annaba, l"USM Harrach et le NRB Teleghma classés 2es avec10 points, à trois longueurs du MBR. L'USMH beau vainqueur à Batna face au CAB et l'USMAn qui a battu le MOC, comptent un match en retard, dont le vainqueur pourrait rejoindre le MBR en tête du classement. Le NRB Teleghna qui a disposé du MSPB (2-1) partage la place de dauphin avec les Harrachis et Annabis.

Cette 5e journée a vu le relégable, US Souf, arracher son premier point de la saison, sur le terrain de la JS Bordj Menaiel, en la forçant au partage des points (2-2). L'AS Khroub, et le nouveau promu la JSD Jijel sont les autres vainqueurs de cette journée, en dominant respectivement l'IB Khemis El-Khechna (2-0) et l'US Chaouia (2-1).

En bas du tableau, l'O. Magrane (3 pts), la JS Bordj Menaiel (2pts) et l'US Souf (1 pt) occupent pour le moment les trois dernières places du tableau menant droit au palier inférieur.

Groupe Centre-Ouest: Ben Aknoun rate l'occasion de prendre le large

Cette journée du Groupe Centre-Ouest n'a pas été favorable au leader, l'ES Ben-Aknoun (11 pts), tenu en échec sur sa pelouse par son hôte le CR Témouchent (1-1) qui jouait à 10 durant toute la 2e mi-temps. Ce faux-pas a été exploité pleinement par la JSM Tiaret et le nouveau promu, l'US Béchar-Djedid qui reviennent à une seule longueur du leader (10 pts), grâce à leur succès respectifs contre le MCB Oued Sly (1-0) et le SKAF Khemis Miliana (2-1).

L'autre candidat à l'accession, l'ASM Oran a également fait une mauvaise affaire en se contentant du point du nul devant le GC Mascara (0-0). Le promu la JS El-Biar, auteur d'un précieux nul à Koléa (1-1) occupe une intéressante 4e place à deux points de son voisin algérois.

Le NA Hussein-Dey a du attendre le temps additionnel (90+6) pour arracher un précieux nul face au RC Arba (1-1). Comptant un match en retard dace à l'ASM Oran, le Nasria pourrait améliorer sensiblement sa position au classement général. Le MC Saida a réalisé le plus grand score de la journée en atomisant la lanterne rouge, le SC Mécheria (4-1) toujours à la recherche de son premier point de la saison. Quant au MCS, il s'installe au milieu du tableau (8e - 6 pts) e, attendant des jours meilleurs. Le dernier match de cette journée ,RC Kouba - WA Mostaganem, se déroulera ce samedi à partir de 15h00.